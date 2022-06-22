Гохрану предоставят право экспорта драгкамней и драгметаллов

Сейчас Гохран обладает правом продавать их только покупателям на внутреннем рынке. Однако, зарубежные клиенты «АЛРОСА» смогли через посредничество компании в прошлом году приобрести внушительные объемы алмазов из запасов Гохрана на фоне дефицита на алмазном рынке, как сообщает «Интерфакс».

Расширению полномочий Гохрана способствовала приватизация АО «Алмазювелирэкспорт» (ранее ФГУП, сейчас 100% акций АО принадлежат РФ), сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Минфина РФ. «Алмазювелирэкспорт» имеет право экспорта драгоценностей Госфонда, необработанных алмазов и бриллиантов, драгметаллов и драгкамней субъектов РФ и реализацию представительных партий необработанных природных алмазов.

По данным «ВТБ Капитала», в Гохране находится алмазов на 1,1 млрд долларов, которые копились последние 13 лет. Также в апреле Гохран сообщил о намерении закупить в Госфонд 1 тонну золота и 100 кг платины до конца года. В 2021 году Гохран продал камней и металлов на 17 млрд руб., тогда как на пополнение запасов пошло 39,82 млрд руб. из бюджета.

Гохран в прошлом году осуществил крупные продажи алмазного сырья на сумму около $230 млн (и еще $154 млн в марте этого года). Не менее 70% этого сырья выкупила «АЛРОСА», приобретавшая алмазы от имени и по поручению своих долгосрочных клиентов – членов ALROSA Alliance.