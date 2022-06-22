«Автодор» подключается к обеспечению рынка строительной техникой

По поручению правительства РФ на базе госкомпании «Автодор» создана лизинговая структура ООО «Автодор-Лизинг», которая, в том числе, будет обеспечивать поставку из дружественных стран дорожно-строительной техники, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя председателя правления по инвестиционной политике «Автодора» Игоря Коваля.

Ранее он подчеркивал необходимость «организовать централизованные поставки техники из дружественных стран и последующий сервис».

«Нет задач что-то создать, чтобы что-то заработать или на себя покупать. Задача — обеспечить строительные организации, чтобы реализовать госзадачу, поддержать темп строительства», — цитирует Коваля агентство.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», новое ООО зарегистрировано в Москве 21 июня. «Автодор» владеет 100% долей «Автодор-Лизинга» через ООО «Автодор-ИнфраИнвест» (99%) и ООО «Автодор -— Торговая Площадка» (1%).

В доверительном управлении госкомпании «Автодор» находятся более 4043 тыс. км федеральных трасс М1, М3, М4, М11 Москва - Санкт-Петербург, ЦКАД (А113), подъездная дорога к аэропорту «Домодедово» (А105) и Московское малое кольцо (А107). Почти половина сети госкомпании эксплуатируется в платном режиме. Также «Автодор» к 2024 г. планирует построить скоростную платную трассу М12 Москва - Нижний Новгород - Казань, продлив ее до Екатеринбурга.