Литве придется передумать с «блокадой» Калининграда

Секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности Северо-Запада РФ пообещал Вильнюсу скорый ответ Москвы на блокаду Калининграда. По его словам, ответ России на транспортную блокаду Калининградской области Литвой прямо затронет жителей прибалтийской республики.

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Ранее Литва сообщила, что с 18 июня будет остановлен транзит в Калининград грузов, которые попадают под санкции Евросоюза. Такие грузы составляют примерно половину грузопотока на калининградском направлении.

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Ряд СМИ назвал поступок Вильнюса «блокадой» Калининграда, однако реальной блокады нет. Есть ограничения по поставкам ряда непродовольственных товаров. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил потерю транзита в 40-50% от всех грузов, следовавших через Литву по железной дороге.

Очевидно, для России такое давление, скорее более раздражающее нежели наносящее реальный вред. Грузовые потоки Москва сможет переориентировать на морские пути. Для оптимального перераспределения грузопотока, по предварительным подсчетам, понадобится семь судов, которые уже есть на Балтике и будут привлечены для этой работы.

Как отметил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, еще два судна выйдут на линию на этой неделе. Перевозчики готовы поставить суда на линию Усть-Луга — Балтийск.

«Литва создала себе удивительный комплекс проблем»

Примечательно, что Литва в своем ограничении на российские перевозки по железной дороге в Калининградскую область ссылается на санкции ЕС. Список товаров, транзит которых с территории России на территорию ее полуэксклава запрещен, определен последней редакцией регламента Совета Европейского союза (№ 833/2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации Украины»). В частности, в нем содержится запрет на ввоз, трансфер или транспортировку продуктов из железа, стали, некоторых других металлов, алкоголя, удобрений, икры, леса, товаров из дерева, стеклотары, а также цемента.

Пятый пакет европейских санкций, введенный против РФ в апреле этого года, и правда коснулся грузоперевозок, но российский город Калининград был исключением. Отмечалось, что это связано с подписанными в начале 2000-х годов соглашениями, по которым Литва взяла на себя обязательства не мешать поставкам в российский эксклав, чтобы попасть в ЕС.

В своем желании «укусить» РФ Вильнюс также упустил из вида еще одну существенную деталь. Известно, что санкции Евросоюза применимы только в случае передачи грузов в рамках торговли, но не в случае транзита. В случае с Калининградом провоз осуществляется из России в Россию, поэтому экспортом это назвать нельзя.

Антироссийская направленность литовской внешней политики очень давняя. Однако в течение достаточно долгого времени Литва старалась придерживаться некого общеевропейского консенсуса: без необходимости не забегала вперед. Вдруг прибалтийская страна решила «блеснуть».

«На каком-то этапе Вильнюс решил проявить инициативу и начал санкционное давление, то есть фактически объявил некую блокаду Калининграду, не посоветовавшись с Брюсселем. Теперь мы видим, что Брюссель говорит, что это Вильнюс так интерпретирует решение ЕС. Речь идет о поставках грузов из РФ в РФ, то есть это несовпадение с тем санкционном портфелем, о котором говорит Брюссель. Естественно, Литва оказалась под ударом критики. Причем не только со стороны России, но и со стороны Брюсселя, который не совсем готов к развертыванию еще одного крупномасштабного конфликта, теперь уже у себя на северо-западе. Иными словами, Литва создала себе сама удивительный комплекс проблем, которые абсолютно непонятно, как она собирается решать», — рассказал «Эксперту» президент Российской Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил журналистом, что ЕС перепроверит, юридические аспекты литовских решений. «Мы всегда держим в уме возможность ответа России. […] Мы перепроверим все юридические аспекты этих решений, чтобы убедиться в том, что они не нарушают никаких правил», — заявил Боррель.

По словам Межевича, Евросоюзу нужно как-то выходить из положения. Далее со стороны Брюсселя наверняка последует более мягкая риторика.

«Должно быть некое примиренческое заявление со стороны Брюсселя, которое заставит Литву вернуться к прежней формуле. Однако для России это не меняет ничего. Мы поняли, что в любой момент Литва может, хочет и готова перекрыть транзит в Калининградскую область. Соответственно для нас, учитывая, что военного способа решения проблемы мы не видим, единственный шанс — это полный отказ от всех связей с Литвой», — убежден эксперт.

«Пилит сук, на котором сидит»

Для Литвы такой разрыв может ощущаться довольно болезненно. По словам Межевича, Литва проходит кризисный период этого года хуже других европейских стран, потому что она находится на периферии, и ее структура наиболее ослаблена.

Так, экономический рост Литвы в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года был ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), сообщает Евростат. При этом, по данным департамента статистики Литвы за 2022 год цены на потребительские товары выросли на 22%, а на услуги — на 11,5%. В прошлом году инфляция составила почти 19%.

«Выпадение транзитно-транспортного сектора, который в Литве гораздо больше, чем, скажем, в Словакии, вызовет падение максимально до 22% от ВВП. Очень много», — говорит Межевич.

На это раз поступок Литвы Москва не простит. Ответ России может быть очень жестким. По мнению политолога Наталии Елисеевой, Вильнюс поставил себя в очень незавидное положение.

Известно, что транзит через территорию Литвы в Калининградскую область является неотъемлемой частью пакета совместных решений ЕС-РФ-Литвы 2002-2003 годов по гарантированному обеспечению транзита российских грузов и граждан РФ в/из Калининграда.

«В ответ на достигнутые соглашения по транзиту Россия ратифицировала договор о государственной границе Литвы. Россия после нарушения договора в праве пересматривать границы. Литва нарушила международные обязательства (договоренности между Россией и ЕС, соглашение по тарифам и торговле ВТО, международные транспортные конвенции), поэтому РФ может обратиться в международные инстанции», — рассказала Елиссева «Эксперту».

Среди экспертного сообщества звучат идеи отключить Литву от единого электрического кольца БРЭЛЛ, в которое входят также Россия, Белоруссия, Латвия и Эстония. На фоне ухудшения отношений России и Запада страны Прибалтики заявляли о планах выйти из нее к 2025-му, но в данной ситуации Литву могут попросить на выход.

Также есть ряд и еще более действенных мер: введение транспортных ограничений для поездов и автомобилей из Литвы или полное прекращение поставок сжиженного газа на терминал в Клайпеду, который, скорее всего, после этого остановит работу. «Кризис в работе терминала в Клайпеде неминуемо скажется на Латвии и Эстонии. Также Россия может отказаться от работы с портами этих стран», — отметила политолог.

Еще в качестве возможного ответа РФ может стать требование вернуть Клайпеду. Не секрет, что современные границы Литвы устанавливал Советский Союз, и Россия вправе пересматривать принадлежность Клайпедского края, присоединенного к Литве в советский период.

Очевидно, для Вильнюса такие экономические и политические «удары» будут крайне болезненны. В случае жесткого ответа РФ ей придется выпрашивать деньги у Брюсселя.

«Через Литву, в том числе, идут определенные экспортные потоки из России, как в Литву (к примеру, электричество), так и в Европу. Все, что Россия через эту страну и ЕС экспортирует, может прекратиться. На этом, конечно, литовский бюджет немало денег потеряет», — заявил «Эксперту» политолог Малек Дудаков.

В западных СМИ также звучит версия о том, что случае блокады Калининградской области РФ пробьет к ней с территории Белоруссии Сувалкский коридор. Однако этот сценарий самый маловероятный. В РФ не хотят военного столкновения.

«Вдохновители» Литвы

Очевидно, эта блистательная идея перекрыть транзит ряда товаров из РФ «стрельнула» в голову литовским политикам неслучайно. Вильнюс может действовать по указке западных коллег, считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, такой выпад Литвы может быть связан с посещением канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги Украины.

«Я думаю, что действия Литвы связаны с визитом Макрона, Шольца и Драги в Киев. Мне представляется, что Макрон и Шольц, которые уже очень сильно устали от конфликта с Россией, каким-то образом пытались надавить на украинские власти, чтобы подтолкнуть их к компромиссу в пользу России. По всей вероятности, этот выпад со стороны Литвы стал ответным ходом американо-британской коалиции в отношении не столько России, но и континентальных европейских держав — Франции и Германии. В первую очередь, конечно, Германии. Главный объект атаки сейчас — это Берлин внутри западного сообщества», — заявил Бордачев «Эксперту».

Происходящее сейчас показывает, что Европа разделилась на два лагеря: крупные континентальные державы, которые возглавляют европейский союз, во главе с Германией и англосаксонскую коалицию, в которой на правах младших сателлитов выступают государства типа Литвы.