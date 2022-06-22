МИД РФ: Москва ответит на ограничения транзита через Литву «в практической плоскости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление по поводу действий, которые намерен предпринять Кремль в связи с частичным запретом провоза грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.

«Что касается ответных мер, то сейчас возможные меры прорабатываются в межведомственном формате. Было заявлено и Литве, и ЕС через их представительства дипломатические в Москве о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло. Если этого не будет сделано, то, конечно, и это было подчеркнуто на всех уровнях в Москве, ответные действия будут неизбежными», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Дипломат пояснила, какого характера будут планируемые российскими властями меры. «Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

В конце прошлой неделе Литовские железные дороги проинформировали Калининградскую железную дорогу о приостановке транзита попавших под санкции Евросоюза товаров. В российском МИДе потребовали незамедлительно снять ограничения; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вильнюса являются «нарушением всего и вся». На Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене, которой был заявлен «решительный протест» в связи с введенным без предварительного уведомления запретом на железнодорожный транзит «большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область».

В МИД Литвы указали на то, что запрет распространяется на санкционную продукцию; пассажиры и товары, не попавшие под рестрикции ЕС, могут беспрепятственно перевозиться по территории Литвы. В ведомстве уточнили, что Вильнюс «последовательно реализует санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу», и отметили, что 17 июня начали действовать ограничительные меры в отношении импорта в Евросоюз и транзита через его территорию российской стали и других изделий из черных металлов.

Накануне, 21 июня, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил Вильнюс о скором ответе со стороны Москвы. По его словам, уже в самое ближайшее время жители балтийского государства ощутят на себе последствия российских контрмер.