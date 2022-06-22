Минфин положил камень в фундамент бюджетной дискуссии

Глава Министерства финансов Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета, прошедшим накануне под председательством Президента России Владимира Путина, довольно жестко раскритиковал предложения по финансированию инфраструктурных проектов, которые планируется реализовать в России в ближайшие годы.

Главным аргументом главы Минфина стал «сложный бюджет» на три года (по прогнозу — с дефицитом 0,8-1,1% ВВП), уложиться в параметры которого, по его мнению, быть может, даже важнее, чем обеспечить госсредствами строительство жилья и дорог, а также ЖКХ.

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Грядет большая стройка

Заявление Антона Силуанова стало ответом на презентованную в рамках мероприятия курирующим строительную отрасль вице-премьером Маратом Хуснуллиным «Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030-го и с прогнозом до 2035 года». Стоит отметить, что многие положения данного документа были раскрыты и дополнены в последовавших за выступлением зампреда правительства докладах президента Татарстана Рустама Минниханова, главы Минстроя Ирека Файзуллина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Декларируемая цель реализации Стратегии — взаимно увязать все планы по строительству, обеспечить опережающее развитие инфраструктуры и создать комфортные условия проживания и жизнедеятельности россиян. Комплекс предложенных в ней мер охватывает все виды «стройки» — жилищную, промышленную, инфраструктурную и транспортную.

«По итогам 2021 года вклад в ВВП страны от строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства вместе со смежными отраслями и с разделом операций с недвижимостью составил порядка 25 триллионов рублей, или 19 процентов от общего объёма ВВП. Объём налоговых поступлений, рассчитанных по методике, разработанной Минфином, Минстроем — 10% от всей суммы собранных налогов. В отрасли работает почти 15% от общего числа занятых, или 11 млн человек. Построено за прошедший год 148 млн квадратных метров различной недвижимости. Стратегия позволяет формировать внутренний спрос и стать драйвером развития экономики в сегодняшних реалиях», — отметил в своем выступлении, стенограмма которого выложена на сайте Президента, Марат Хуснуллин.

Одними из основных направлений реализации стратегии по задумке ее авторов являются формирование обеспечивающей сбалансированное территориальное развитие новой градостроительной политики и создание новых возможностей по повышению доступности жилья.

Цена вопроса — 160 трлн рублей из которых менее 20% предлагается взять из бюджета. При этом, согласно подсчетам Марата Хуснуллина, на 1 рубль вложений придется 1,5 рубля добавленной стоимости в масштабах всей экономики страны. Кроме того, в случае успешной реализации стратегии вместо 27,7 квадратных м жилья, приходящихся сейчас на каждого россиянина, к 2030 году будет получен показатель в 34 квадрата. Инструментами реализации должны стать поддержка спроса на жилье, в первую очередь — ипотеки, текущими объемами которой ранее выразил недовольство Владимир Путин, и поддержка предложения за счет предоставления под стройку новых земель, сокращения строительно-инвестиционного цикла на 30% и увеличения объемов инфраструктурного кредитования.

Естественно, такие планы требуют «подтянуть» под них всю инфраструктуру — и жилищно-коммунальную, и транспортную. Также не обойтись без увеличения промышленных мощностей, «питающих» стройку стройматериалами и прочим.

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Федерация, давай!

Как бы то ни было, в конце заседания Госсовета слово взял министр финансов. «Много здесь прозвучало предложений. Они все, так сказать, затратные, поэтому хотел бы несколько слов про финансы сказать и про сопоставление этих предложений с реальными финансовыми возможностями. У нас деньги на стройку, на дороги, на ЖКХ в бюджете немалые тратятся. Только на федеральную инвестиционную программу — около триллиона рублей, и на дороги — больше трлн, где-то триллион сто рублей. Ежегодно мы ещё добавляем деньги на удорожание стройки. И, действительно, было сказано, что по 100 млрд ещё на удорожание предусмотрено. Плюс сейчас инфраструктурные кредиты, целая программа на триллион рублей, фонд ЖКХ — на 150 млрд, ДОМ.РФ — субсидирование инфраструктурных облигаций объёмом на 300 млрд рублей, субсидируем такие кредиты», — рассказал Антон Силуанов, отметив, что на стройкомплекс в РФ в настоящее время де-факто находится в приоритете.

«Поэтому говорить о том, что ещё дополнительные ресурсы, – а предлагается то, что сейчас прозвучало, и то, что в материалах, дополнительно примерно по полтриллиона рублей ежегодно, — это большие средства, которые необходимо сопоставлять с теми возможностями, которые мы сейчас определяем при подготовке бюджета на следующую трёхлетку. А у нас на трёхлетку новые задачи тоже определены, требующие финансирования», — констатировал глава Минфина и представил ряд своих критических соображений по всем пунктам Стратегии.

Под критику попало возможное увеличение финансирования государством всех составляющих «стройки»: и модернизация коммуналки, и выдача дополнительных долгосрочных кредитов на инфраструктуру, которые в регионах губернаторы сейчас возьмут не думая, кто и как будет отдавать их через полтора десятка лет, и поиск дополнительных финресурсов на «незавершенку», и создание Фонда поддержки стройматериалов. Помимо прочего, Антон Силуанов подверг сомнению априорную низкомажинальность строительных проектов и указал на фактическое провоцирование госвливаниями в отрасль стоимости жилья. «То есть здесь не должно быть движение в одну сторону: давайте ресурсы, а мы там дальше, так сказать, сами с усами. Мне кажется, это неправильно», — заметил он.

«Ведь что важно? Важно, что сейчас действительно у нас очень сложный бюджет, и надо уложиться в те параметры планируемого бюджета, которые мы рассматриваем сейчас в Правительстве. И привлекать нужно не только Федерацию, ведь то, что мы сейчас рассматриваем, — больше даже полномочия регионов. Понятно, что это всё государственные полномочия, понятно, что мы не делимся между регионами и Федерацией, но по своей сути и по закону это полномочия регионов. А регионы говорят: федерация, давай», — резюмировал министр финансов.

Конечно, стройкомплекс является одним из локомотивов экономики. Однако, фигурально выражаясь, горе тому, живет рядом с железной дорогой. Бурное развитие «стройки» во всех ее проявлениях, которое порой лоббируют тяжеловесы из числа руководителей регионов, способно не только двигать вперед экономику, но и вызывать социальную напряженность в самых разных сферах. Да и вряд ли попытка застроить «человейниками», очертания которых в последнее время вырисовываются за облаками стратегических инициатив в области строительства, половину России вызовет энтузиазм у большинства ее граждан. Особенно, если финансирование такого строительства будет негативно сказываться на других социально-значимых секторах экономики.

С другой стороны, успешная реализация комплексных инфраструктурных проектов является залогом не только процветания, но и даже целостности страны, и может стать скрепой почище любых нематериальных ценностей. Кроме того, после разрешения украинского кризиса и с учетом изменения экономической модели страны после разрыва с Западом, строить нам во всех смыслах придется очень много. Очевидно, в затронутых президиумом Госсовета вопросах необходимо найти баланс. И не только «бухгалтерский», но и макроэкономический. Если угодно — баланс национальных интересов. Не случайно Владимир Путин, заканчивая совещание, подобно арбитру на ринге дал команду «брейк» и констатировал необходимость учесть все высказанные мнения.

«Мы сейчас провели, на мой взгляд, очень полезную дискуссию. Я знаю, что подготовлен проект соответствующих поручений, с учётом того что было сделано, с учётом того что было предложено рабочей группой Госсовета, с учётом нашего обсуждения сегодня и со стороны руководителей министерств, ведомств, коллег из регионов. Нужно будет дополнительно проработать этот проект поручений Президента и в самые короткие сроки представить его для подписания», — заключил Президент.