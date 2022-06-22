Минобороны: ВКС уничтожили около 500 украинских военных на заводе «Океан» в Николаеве

Российские воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар по судостроительному заводу «Океан» в Николаеве, погибли около 500 украинских военнослужащих, уничтожена военная техника.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан"», — сказал Конашенков, отметив, что военные на Украине несут «значительные потери». По его словам, в Николаеве уничтожен топливный терминал, с которого производилось снабжение горючим украинской военной техники.

Военнослужащие батальона 57-й украинской мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в ЛНР, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили занимаемые позиции, рассказал также представитель российского оборонного ведомства.

Он сообщил, что российскими средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области.

«В районе Николаевки Донецкой народной республики в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных сил России», — отметил представитель министерства.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».