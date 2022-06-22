В Минтрансе заявили, что парк самолетов в России к 2026 году сохранится не менее чем на 70%

Парк эксплуатируемых в России в настоящее время воздушных судов к концу 2025 года сохранится как минимум на 70%.

Об этом на заседании рабочей группы комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» в рамках IX Международного сибирского транспортного форума заявил замглавы Минтранса Игорь Чалик.

По его словам, соответствующий прогноз включен в стратегию развития авиационной отрасли до 2030 года. «Во исполнения поручения главы государства Минтрансом совместно с Минпромторгом и Росавиацией был разработан проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 года, который был утвержден председателем правительства РФ 15 июня», — цитирует Чалика «Интерфакс».

Чиновник уточнил, что программа включает прогнозные показатели деятельности отрасли, в том числе по перевозкам пассажиров и оптимальной маршрутной сети. Кроме того, сформированы объемы и сроки поставок самолетов российского производства, а также выработаны графики выпуска отечественных авиадвигателей. «Представлены планы организации полного цикла технического обслуживания и ремонта воздушных судов силами отечественных предприятий, определены показатели, характеризующие снижение стоимости приобретения и эксплуатации воздушных судов отечественного производства», — рассказал Чалик.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против России санкции, серьезно затронувшие авиаотрасль. Ограничения предписывают прекратить поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей; лизингодателей обязали вернуть из России предоставленные в аренду лайнеры.

На прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что до 2030 года российские производители авиатехники поставят отечественным авиакомпаниям гражданской авиации более 1000 самолетов. «Это произойдет при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими, а также модернизации производств там, где это необходимо», — сказал министр, уточнив, что речь идет о новейших лайнерах SSJ New, МС-21, а также об Ил-114-300, Ил-96-300 и Ту-214. Парки региональных перевозчиков пополнят, по его словам, самолеты «Ладога», Л-410 и «Байкал».