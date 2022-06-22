Москва пообещала дать США ассиметричный ответ на отказ принять спецборт для вывоза дипломатов РФ

Американские власти отказались выдать разрешение на прибытие спецрейса РФ для вывоза российских дипломатов, которым было предписано покинуть территорию США до конца июня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», — приводятся в пресс-релизе слова официального представителя МИД Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что в администрации Джо Байдена предпочли «проигнорировать тот факт, что по сути речь идет о гуманитарной акции». Уточняется, что самолет должен был прилететь за россиянами, которым Госдепартамент предписал покинуть территорию страны до конца июня.

«Такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

В начале года стало известно, что в сентябре 2021-го США составили список из 55 сотрудников российских дипмиссий, которым предписано покинуть США в два этапа: 27 сотрудников должны были уехать к 30 января, еще 28 — к 30 июня. В январе США в соответствии с этими требованиями покинули 27 российских дипломатов.

После начала спецоперации на Украине некоторые страны начали выслать российских дипломатов из своих столиц, в качестве зеркальных мер сотрудники дипмиссий недружественных стран высылаются из Москвы.

В начале июня Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который должен был лететь в Сербию. Лавров назвал решение беспрецедентным и заявил, что эти страны нужны Североатлантическому альянсу для того, чтобы сдерживать Россию в Европе и расширять «антироссийский плацдарм».