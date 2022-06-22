NYT: попытки задушить Россию при помощи нефтяного эмбарго бумерангом бьют по самому Западу

Когда США вместе с Евросоюзом попытались весной этого года ограничить экспорт российских энергоносителей, они надеялись, что это нанесет большой ущерб экономике России и заставит Кремль прекратить спецоперацию на Украине. Однако сейчас, спустя три месяца, эта цель остается такой же далекой и недостижимой, как и в самом начале, считает New York Times (NYT).

Импорт российских энергоносителей, от которого в той или иной мере отказался коллективный Запад, России в целом компенсировали две самые многонаселенные страны планеты: Китай и Индия. Между тем, цены на нефть и газ сейчас настолько высоки, что Россия получает от продажи даже меньших объемов углеводородов больше денег, чем четыре месяца назад. Это привело к тому, что российский рубль, над которым еще совсем не смеялся разве что ленивый, не только воспрянул к жизни, но и расправил плечи и стал самой крепкой и быстро растущей валютой в мире.

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NYT пишет, что российские чиновники посмеиваются над неудачными попытками США и их союзников разрушить российскую экономику. Действительно, создается стойкое впечатление, подтверждаемое цифрами, что американо-европейские санкции в области энергетики причиняют больше вреда Западу, а не России, против которой они направлены. Особенно это заметно на примере Америки, где бьющие один рекорд за другим цены на автозаправках представляют главную угрозу для Джо Байдена, который приближается к середине своего президентского срока, и демократов.

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Оптимисты на Западе говорят, что европейское нефтяное эмбарго еще не вступило в полной мере в силу и что эффект от изоляции России в долгосрочной перспективе обязательно сыграет свою роль. Однако главным источником доходов Кремля, напоминает NYT, по-прежнему остаются нефть и газ, а по ним-то у Запада в отличие от банковских и иных ограничений успехи как раз совсем незначительные.

Конечно, коллективный Запад во главе со США оказывает на Россию и сильное политическое давление, но главные надежды в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе возлагали на экономические санкции, которые, по замыслу их авторов, должны были заставить российское руководство прекратить боевые действия на юго-востоке Украины. Однако эта тактика, по крайней мере, на данном этапе действует как бумеранг и наносит больше вреда Западу, чем России.

В мае Китай закупил у России нефти на 28% больше, чем в апреле. Рекордные поставки крупнейшему импортеру «черного золота» в мире позволили России обойти Саудовскую Аравию и стать, сообщает китайская статистика, главным поставщиком нефти в Поднебесную.

Не отстает от Китая и Индия, которая в конце прошлого и самом начале этого года покупала крайне мало российской нефти. Сейчас же она импортирует, по данным исследовательской компании Kpler, более 760 тыс. баррелей нефти в день.

«Азия спасла российскую нефтянку,- комментирует статистические данные аналитик Kpler Виктор Катона.- Вместо сильно падения добыча нефти в России практически вернулась к допандемическому уровню».

По данным Rystad Energy, экспорт российской нефти в Европу в марте-мае сократился на 554 бар./сутки, но азиатские компании увеличили в марте-мае ее импорт на 503 тыс. бар./сутки, т.е. почти компенсировали европейские потери.

Несмотря на то, что Россия продает нефть азиатским компаниям с большими скидками резко выросшие цены с лихвой компенсируют все потери. Достаточно сказать, подчеркивает NYT, что в мае доходы России от продажи нефти выросли на 1,7 млрд долларов, причем, по данным не Москвы, а Международного энергетического агентства (IEA), подозревать которое в симпатиях к России нет оснований.

В июне, как сообщили в Минфине РФ, благодаря высоким ценам на нефть и газ ожидается рост поступлений от их продажи на 6 млрд долларов.

Не очень понятно сейчас, станет ли Азия покупать всю российскую нефть, которая ранее предназначалась для Европы и от которой она будет постепенно отказываться до конца текущего года. Ясно сейчас одно – на данном этапе обстановка складывается благоприятно для России и позволяет ей сохранить высокий уровень добычи, который, как надеялись авторы западных санкций, должен был к началу лета рухнуть.

Китайский лидер Си Цзиньпин обещает Москве углубление и расширение сотрудничества. Это позволяет сделать вывод о неизменности позиции Пекина в отношении российских энергоносителей, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Опять же пока у Кремля нет оснований сомневаться и в Нью-Дели, который настойчиво уговаривает индийские компании покупать как можно больше дешевой российской нефти. Особенно сильно убеждать индийские НПЗ покупать нефть у России нет необходимости, потому что сочетание низких цен на нефть и высоких цен на продукты ее переработки позволяют им получать большую прибыль. Любопытно, что часть бензина, дизеля и других продуктов переработки нефти индийскими НПЗ, по данным Центра по исследованиям энергетики и чистого воздуха (CREA), идет в США, Великобританию, Францию и Италию. Специалисты, правда, не в состоянии определить, имеется ли в индийских бензине и дизеле российская нефть или ее там нет.

На Западе остаются надежды, что воздействие санкций на российскую экономику усилится во второй половине года, но в целом, делает вывод NYT, пока давление как экономическое, так и политическое на Россию не настолько сильное, чтобы заставить Кремль изменить свои планы.