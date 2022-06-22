Крупнейший импортер бросился скупать российскую нефть

Российская нефть проникает во все новые уголки нефтеперерабатывающей промышленности Китая, причем покупатели из прибрежных и внутренних регионов страны скупают грузы, недоступные США и Европе.

По данным таможенной службы КНР, с каждым днем растет география импортеров нефти из России. Рекорды устанавливаются не только по объемам импорта, сообщает Bloomberg, но и по географии и количеству покупателей. Сейчас нефть у России покупают компании в 9 административных единицах Поднебесной. Причем число покупателей тоже быстро растет и в мае тоже было рекордным.

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Интерес к российской нефти в Китае вполне объясним: в мае средняя ее цена составила 93 доллара за баррель, что на 17 долларов или 18,3% дешевле стоимости барреля аравийской нефти. Наибольшей популярностью у китайских импортеров пользуется российская малосернистая нефть марки ESPO из Восточной Сибири, которая отгружается из дальневосточного порта Козьмино, и основная российская марка - Urals.

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Треть купленной российской нефти (32%) из рекордных майских 8,42 млн тонн или 2 млн бар./сутки пришлась на компании, зарегистрированные в Пекине, включая нефтегазовых гигантов China National Petroleum Corp. (CNPC) и Sinopec Group. В столице, кстати, находится большинство государственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Совсем немного Пекину уступает северо-восточная провинция Хэйлунцзян. В ней зарегистрированы немногим более 30% покупателей российской нефти. В основном это нефть марки ESPO. В этой провинции работают несколько НПЗ, принадлежащих CNPC.

Значительные объемы нефти также покупают компании из провинций Шаньдун, Цзянсу, Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хэбэй и Гуанси-Чжуанского автономного района. Шаньдун в Китае является центром частной нефтепереработки, на которую приходится приблизительно четверть всех мощностей китайских НПЗ.

Как ранее писал Эксперт Online, Россия в период мая 2022 года нарастила поставки и экспортировала в Китай на 55% больше нефти, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с прошлым месяцем зафиксирован рост на 25%. Российская Федерация стала первой в списке поставщиков нефти в КНР, обогнав даже Саудовскую Аравию.

Как пояснил, ведущий эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович, увеличиваться поставки в Поднебесную продолжат в том случае, если китайцев устроят ценовые предложения России. Кроме того, ускорение росту объемов может придать и само правительство КНР.

«Будет увеличение, если китайское правительство даст команду определенным компаниям, особенно — второго эшелона, закупать российскую нефть, не опасаясь какого-то противодействия со стороны Запада. Имеется ввиду, что начнут делать закупки те компании, которые в минимальной степени зависят от работы на западном рынке», — отметил Станислав Митрахович.

Ранее New York Times написала о том, что нефтяное эмбарго против России бьет по самому Западу и без содействия Китая и Индии США и их союзникам не удастся добиться своих санкционных целей в отношении России.