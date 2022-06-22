Нефтяные котировки обновили минимумы месяца

Цены на нефть продолжают снижаться: сегодня утром котировки нефти марки Brent упали до 110,14 доллара США за баррель (по сост. на 09:28 мск). Во вторник нефть марки Brent завершила сессию на уровне 114,73 доллара США за баррель. Баланс рисков смещен в направлении дальнейшей коррекции цен на фоне опасений перед экономической рецессией, которая может привести к сокращению спроса на нефть.

В среду утром нефтяные котировки достигли минимума за месяц в районе 110 долларов США за баррель нефти марки Brent. Цены на нефть упали ниже поддержки на уровне 112,90 доллара США за баррель нефти марки Brent, где проходит 50-дневная скользящая средняя. Следующим уровням поддержки соответствуют 100-дневная скользящая средняя, которая проходит в районе 108,46 доллара США за баррель и минимум 19 мая 105,68 доллара США за баррель нефти марки Brent.

Падение нефтяных котировок происходит на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что вызывает рост опасений инвесторов относительно наступления рецессии в экономике США. Это неблагоприятный сценарий для рынка нефти, поскольку он приводит к сокращению спроса на нефть и, как следствие снижению нефтяных цен. Тем не менее дефицит на рынке нефти пока сохраняется, и коррекция нефтяных цен может оказаться непродолжительной.

Сегодня рынок ждет данных Американского института нефти о товарных запасах углеводородов, а также выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед банковским комитетом в Сенате США, которое может дать представление о будущем направлении денежно-кредитной политики. Кроме того, президент США Джо Байден может призвать Конгресс об отмене налога на бензин, чтобы остановить подъем цен на заправках.