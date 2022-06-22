Нефть: вниз по лестнице, ведущей вверх

Ужесточение монетарной политики ФРС и потенциальное скатывание экономики США в рецессию вслед за таким решением оказывают негативное влияние на нефтяные цены. Если ситуация в крупнейшей мировой экономике ухудшится, окажется под давлением на спрос на сырье, поэтому сейчас трейдеры уже не так сильно боятся его нехватки.

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В среду 22 июня рынок падает, причем довольно заметно. Утром нефтяные котировки достигли месячного минимума в районе 110 долларов за баррель нефти Brent. Цены упали ниже поддержки на уровне 112,90 доллара, где проходит 50-дневная скользящая средняя. Следующим уровням поддержки соответствуют 100-дневная скользящая средняя, которая проходит в районе 108,46 доллара за баррель, и минимум 19 мая — 105,68 доллара за баррель марки Brent.

Сегодня рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах в США, а также выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Его заявления важны для оценки перспектив американской экономики.

Нефть дешевеет в надежде на подорожание

На прошедшей неделе рынок нефти показывал снижение, но пока это движение можно воспринимать как коррекцию в рамках растущего тренда, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent упала до 110 долларов за баррель, цены на сорт WTI прошли вниз уровень 105 долларов.

Резкое повышение процентных ставок ФРС США, а также ужесточение денежно-кредитной политики целым рядом центральных банков усиливают вероятность замедления экономического роста и даже выхода в рецессию, считает эксперт. Это априори вызовет снижение потребления нефти и нефтепродуктов, которое и так страдает от высоких цен.

Поддерживает рынок постепенный выход Китая из карантинных ограничений, что естественным образом вызывает рост спроса на топливо. Автомобильный сезон в Северном полушарии также постепенно входит в активную фазу и это работает на поддержку нефти. Но на рынке нефтепродуктов сохраняется дефицит. Цены на топливо в США остаются высокими, администрация Белого дома пытается воздействовать на рынок через отмену части налогообложения топлива.

Вероятно, предполагает Лукичева, уже в среду Белый дом объявит о приостановке действия федерального налога на бензин в размере 0,184 доллара за галлон. Перспективы сделки с Ираном тоже все ещё сохраняются. По всей видимости, европейская сторона уговаривает Иран отказаться от требования признать КСИР не террористической организацией. Однако в то же время Иран перестал соблюдать требования по атомной сделке и убрал камеры МАГАТЭ с объектов. Так что быстрого выхода иранской нефти на рынок не ожидается.

МЭА опубликовала первую оценку рынка нефти в 2023 году, в которой ожидает сбалансированного рынка на фоне умеренного роста спроса, падения добычи в России и прироста производства в странах вне ОПЕК. Поставки из Ливии частично восстановились, зато в Эквадоре назрела забастовка рабочих на нефтяных месторождениях. Кроме того, Норвегия сообщила о снижении добычи. Таким образом, считает Оксана Лукичева, дефицит поставок нефти на мировом рынке сохраняется. Соответственно, можно ожидать роста цен в рамках восходящего тренда — несмотря на текущую коррекцию вниз.

Дефицит сохраняется. Ниже 110 не упасть

Начало недели стало для нефти крайне неудачным, подтверждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов. Трейдеры всерьез опасаются рецессии, которая по мнению аналитиков, может стать следствием резкого ужесточения монетарной политики Федрезервом США, и поэтому начинают постепенно выходить в кэш.

Если в понедельник стоимость барреля Brent доходила до 122,5 доллара, то сегодня утром она снизилась до 111 долларов, пока притормозив на этой отметке, указывает эксперт. Но это, впрочем, нормальная и логичная коррекция после плавного роста на протяжении пары недель и касания ценой технического порога перекупленности.

Спрос при этом только продолжает расти, констатирует Оганезов. Китай продолжает восстановление после закрытия ряда городов на жесткий карантин, а Индия открыто заявляет о том, что будет в еще большем количестве скупать российскую нефть, поскольку сейчас она торгуется с дисконтом к Brent в районе 10-15 долларов за баррель. При этом не остались без внимания попытки администрации США притормозить рост цен на бензин через отмену налога, который составляет 18,4 цента за галлон. Предположительно, сегодня он предложит Конгрессу утвердить отмену сбора на бензин.

В фокусе инвесторов будет оставаться геополитика, уверен эксперт. На этой неделе пройдут саммиты БРИКС и ЕС, а в четверг ожидаются данные по остаткам сырой нефти в США. Также большой интерес для трейдеров будут представлять выступления главы ФРС Пауэлла сегодня и завтра.

Вероятность того, что цены на нефть упадут ниже 110 долларов, крайне мала — сейчас там проходит сразу несколько сильнейших точек поддержки и граница технического канала. До конца недели, считает Михаил Оганезов, более вероятным раскладом видится рост до 112-114 долларов, что было бы логичным и из-за сильного падения от понедельника и сегодняшнего утра.