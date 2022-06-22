От частного к общественно полезному

Одной из ключевых тем прошедшего на днях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стал экзистенциальный кризис капитализма в мировом масштабе и поиск новой экономической модели для России. Дискуссия об издержках традиционной капиталистической модели развития, обретшая новое дыхание после выхода бестселлера Пикетти «Капитализм в XXI веке», получила новое звучание на фоне пандемии, санкционной войны и деглобализации мировой экономики.

Несмотря на обилие предложения на рынке труда, экономический рост в развитых и развивающихся экономиках весьма ограничен, неравенство — у исторических максимумов. Аналитики Citi оценивают вероятность рецессии в мировой экономике в 50%. Эту ситуацию усугубило санкционное давление на Россию: разорваны производственные цепочки, логистические связи, поставлена под вопрос надежность накопления резервов в мировых валютах. «Более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны — подорваны, к сожалению, нашими партнёрами на Западе», — заявил на пленарной сессии Владимир Путин.

«Бизнес — это гораздо больше, чем извлечение прибыли, а изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, страны в целом — чрезвычайно важная вещь для самореализации, служение людям и обществу ничем не заменишь. В этом и весь смысл жизни, весь смысл работы заключается. […] Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение и социальную сферу, культуру и спорт».

Владимир Путин, 17 июня, ПМЭФ

Изменения в глобальной экономике стимулируют основных участников экономической деятельности, и прежде всего власть и бизнес, к переосмыслению экономической идеологии и целеполагания. По мнению главы ВЭБа Игоря Шувалова, необходимо по-новому посмотреть на саму концепцию бизнеса. «Модель “Заплати налоги и живи спокойно” — это, скорее всего, модель прошлого. Нужно, конечно же, заработать капитал. Для этого предприниматель осуществляет свою деятельность. Но этим капиталом он создает лучшее качество жизни для людей, которые связаны непосредственно с производством, и в том городе, в котором они живут, — подчеркнул Шувалов на сессии «Новый рост», организованной ВЭБом на форуме.

Готовых универсальных рецептов по изменению структуры экономики через переопределение роли предпринимателей в ней не существует. Поэтому путь России, с учетом ее истории, структуры экономики и ограничений, скорее всего, будет уникальным. Эксперты полагают, что процесс, вероятнее всего, будет эволюционным, и речь скорее о новом определении общественного блага, которое создает предприниматель, а значит, и роли бизнеса в общественной жизни.

«Для того, чтобы обеспечить формирование новой модели, нужно по-другому, особенно в первые годы, посмотреть на распределение рисков между предпринимателями, банковским сектором и государством, — отмечает Шувалов. — С другой стороны, предприниматель должен понимать, что при таком распределении рисков у него возникает повышенная ответственность — за социальное воздействие от проектов».

О балансе между общественным благом и выгодой говорят и экономисты. Например, профессор ВШЭ Евгений Коган считает, что именно бизнес должен стать драйвером нового экономического роста в России, но это потребует изменения подхода к самим предпринимателям: «Много сейчас заявлений — а давайте конфискуем что-то у тех, кто уехал из России. Это не способствует тому, чтобы люди создавали бизнес. В 90-е именно бизнес и возможность работы вытянули страну. Частный бизнес и сейчас вытянет страну».

Еще один предмет дискуссии, от которой в том числе зависит направленность мер поддержки, — это какой бизнес сегодня станет локомотивом роста: малый или крупный. Практика предыдущих кризисов подсказывает, что власти в роли драйверов экономического восстановления видели большие компании, оказывающие масштабное влияние на занятость, экономику городов и отраслей, в том числе через систему подрядных организаций. По мнению директора финансового центра Сколково — РЭШ Олега Шибанова, российская экономика пока в солидной мере формируется крупными компаниями. Но есть и существенный стимул для роста малого и среднего бизнеса. По некоторым оценкам, до 40% занятости обеспечивается индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. «У нас постепенно меняется рынок труда. Люди уходят из корпоративной занятости в более неформальный сектор. Вопрос, как — через какие-то налоговые преференции — облегчить управление своими небольшими компаниями? Это будет ключевым для роста благосостояния».

Именно малое и среднее предпринимательство должно стать основным драйвером нового экономического роста, уверен эксперт. Дополнительные меры поддержки, наряду со снятием части ограничений для МСП, могут дать значимый эффект для диверсификации экономики и, как следствие, построения ее новой модели. При этом Шибанов указывает на определенные внутренние ограничения МСП в России: «Малый и средний бизнес крайне специфичен. Он замечателен в основном в торговле. Надо думать, как человеческий капитал может реализовать себя не только на уровне купи-продай, как реализоваться людям в обрабатывающем бизнесе».

На необходимость развивать технологический потенциал МСП обращает внимание Александр Исаков, главный экономист по России ВТБ: «В образовании мы в целом находимся на хорошем уровне, но есть проседание по естественно-научным знаниям. Мы даем их позже. Технические навыки должны даваться гораздо серьезнее и раньше». Менять ситуацию эксперт предложил достаточно кардинально: «Формула для человеческого капитала — Python должен стать первым иностранным языком для большинства наших граждан».

Повышение качества человеческого капитала, рост профессиональной квалификации участников рынка труда должны сыграть ключевую роль в преодолении технологического отставания, которое усугубляется санкциями. Фокус на технологическом развитии — одно из ключевых направлений новой экономической политики страны. «Импортозамещение — это не панацея, не кардинальное решение, — заявил в рамках форума Владимир Путин. — Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить, пусть и самыми качественными копиями, чужие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих, а надо быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами».

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в ходе достижения целей по замещению импорта нельзя жертвовать конкуренцией — в частности, пытаясь создать «национальных чемпионов» по отдельным технологиям и высокотехнологичной продукции. «Идея создания больших госхолдингов в России заключалась в том, что они должны быть способны конкурировать на глобальном уровне. Но по большому счету это не получилось. Целесообразна конкуренция на внутреннем рынке между несколькими производителями. Конкуренция между поставщиками будет способствовать повышению эффективности», — считает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Обособление от глобального рынка ведет к риску отставания, говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Отставание технологий и капитальной базы снижает конкурентоспособность и потенциально ведет к высоким потерям при открытии экономики: риск “разложения” капитала, вызывающего потерю рынков, рабочих мест и финансового благосостояния. Именно в такой момент мы можем “вернуться в 90-е”, а не сейчас. Снизить риск — значит избегать форсирования импортозамещения, финансирования неконкурентоспособных проектов и “госплана”».

Конкуренцию считает основой нового экономического курса и Игорь Шувалов. По его мнению, она позволит не только создать продукцию более высокого качества, но и обеспечит задел на перспективу: «Развивая новые технологии и производства, нужно думать о конкурентных рынках. Обеспечивая то, что нужно сегодня, — любой ценой, по любым вопросам — нужно думать о том, как не попасть в ловушку. В момент сжатия экономики, когда внешние неблагоприятные ограничения уходят, товары могут быть не востребованы на мировых рынках. Этого допустить нельзя. При всей сложности отношений с Западом, нужно думать и о работе на других рынках».

Ключевой вывод экспертов — возможности для ускоренной модернизации экономики России есть. И прежде всего, необходимо максимально активно задействовать частный бизнес, обеспечив распределение риска (государство/институты развития/банки/частно- государственное партнерство на уровне федерации — регионов — муниципалитетов), а также дополнительное стимулирование для частного капитала (речь не только о законодательных и финансовых стимулах, но и об изменении отношения к предпринимателям как классу). Сейчас любое движение на встречных курсах может быть обоюдовыгодным и для бизнеса, и для общества. Речь не только о законодательных и финансовых стимулах, но и об изменении отношения к предпринимателям как классу, считает Шувалов. Конечным результатом действий власти, бизнеса и институтов развития по перезапуску инвестиционного цикла должны стать рост качества жизни и повышение благосостояния россиян.