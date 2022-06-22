Путин подписал указ о новом порядке выплат по еврооблигациям

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте». Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, схема оплаты валютного госдолга будет схожа с механизмом, по которому ведется рублевая оплата российского газа.

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«Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, ... заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", котрый ведется в рублях», — говорится в указе.

Уточняется, что счет типа «И» может быть открыт на имя нескольких иностранных депозитариев. Бенифициарами этого счета будут держатели еврооблигаций. Индексация рублевых выплат будет производиться в соответствии с курсом рубля на внутреннем валютном рынком России.

Обязательства по евроолигациям РФ признаются исполненными при выплате в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте, рассчитанной по текущему курсу.

Этим же указом Банку России поручается в двухдневный срок установить режим счета «И». Указ вступает в силу со дня опубликования.

