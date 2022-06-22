Жилищое строительство в Крыму подведут под режим свободной экономической зоны

Застройщики, реализующие проекты на территории Республики Крым и Севастополя, могут получить статус резидента особой экономической зоны. Соответствующий законопроект оубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов, сообщил ТАСС.

Информацию о проекте изменений в регулировании строительной отрасли Крыма подтвердил и глава республики Крым Сергей Аксенов. «Правительством Российской Федерации в Государственную Думу внесен важный для нашей республики законопроект, благодаря которому станет возможна реализация проектов жилищного строительства в рамках СЭЗ. Это ускорит развитие строительной сферы в регионе, жилищные условия смогут улучшить большее число граждан», — написал он в своем телеграм-канале.

В том же сообщении Аксенов сообщил, что для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в Крыму и Севастополе к 2030 году должно быть построено 14 миллионов квадратных метров жилья и улучшены жилищные условия более 650 тысяч семей. Глава республики рассчитывает, что, в случае внесения изменений в законодательство, в экономику крымского региона удастся привлечь не менее 800 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

«Ждем, что, пользуясь преференциями СЭЗ, строительный бизнес значительно увеличит объемы вводимого жилья. Это запустит десятки смежных отраслей МСП, поможет привлекать на полуостров высококвалифицированные кадры», — приводит ТАСС комментарий замминистра экономического развития России Сергея Назарова.

Но в полном объеме льготами режима свободной экономической зоны застройщики жилой недвижимости воспользоваться не смогут. То, что касается непосредственно градостроительной деятельности и землепользования, им будет доступно, а особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами — нет.