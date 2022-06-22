Разработка российских компонентов для «Суперджета» обойдется в 50 млрд рублей

Для создания импортозамещенной версии SSJ100 необходимо будет заменить на отечественные 64 узла и комплектующих иностранного производства. Это обойдется в 50 млрд рублей без учета российских двигателей, сообщают «Ведомости».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») определилась с тем, что необходимо локализовать для производства самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), чтобы он стал пролностью российским, пишут «Ведомости», ссылаясь на слова представителя производителя самолетов — корпорации «Иркут».

В настоящий момент в списке ОАК 24 компании, участвующие в проекте, и 64 позиции комплектующих, подлежащих замене. Среди них — бортовое радиоэлектронное оборудование, элементы вспомогательной силовой установки и системы регулирования давления, светотехника, шасси, аварийно-спасательное оборудование, системы кондиционирования воздуха, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, устройства для пассажирского салона и кабины экипажа.

Сообщается, что состав участников проекта может обновляться и дополняться из-за сжатых сроков. «Главное в проекте – добиться оптимального соотношения стоимости и сроков», — рассказал эксперт «Ведомостям».

В перечень компаний входят как структуры «Ростеха», в том числе «Аэроприбор восход» и Московский институт электромеханики и автоматики, так и частные компании, выпускающие авиакомпоненты. По словам представителя корпорации «Иркут» (входит в ОАК), в поставках комплектующих для модификации SSJ-New (название импортозамещенной версии) участвует более 30 отечественных компаний из разных отраслей. Собеседник уточнил, что по проекту замене подлежит 40 импортных систем и компонентов. По большей части позиций уже заключены контракты, добавил он.

Ещё в декабре прошлого года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов говорил, что речь идет не только об импортозамещении, но есть задача сделать самолет более экономически выгодным, так как наши комплектующие будут дешевле импортных.