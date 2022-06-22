«Роснефть» реализует уникальный лесоклиматический проект

НК «Роснефть» приступила к реализации масштабного комплексного лесоклиматического проекта, который обеспечит поглощение углерода объемом 10 млн тонн СО2-эквивалента. Проект является уникальным для России и позволит раскрыть потенциал поглощения парниковых газов лесами страны. Об этом рассказали представители компании в ходе круглого стола «Чистое будущее: роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности».

«Роснефть» в декабре 2021 года представила новую Стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход» и стала первой компанией российской нефтегазовой отрасли, поставившей перед собой стратегическую цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Достижение этой цели будет обеспечено не только за счет технических мероприятий по сокращению выбросов, расширению использования низкоуглеродных источников энергии, энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода, но и за счет лесоклиматических проектов.

Проекты по природному поглощению углерода станут дополнительным рычагом для развития низкоуглеродного проекта «Восток ойл», реализуемого компанией на севере Красноярского края. Удельная интенсивность выбросов в период работы «Восток Ойл» будет в четыре раза ниже, чем средний показатель по новым месторождениям у крупнейших международных компаний.

«Роснефть» намерена стать флагманом и локомотивом развития лесоклиматических проектов в России. Для этого специалистами компании проведена масштабная подготовительная работа по ряду направлений, сообщила Директор департамента экологической эффективности ПАО «НК «Роснефть» Виктория Сапожникова в ходе круглого стола, инициатором которого выступила всероссийская экологическая онлайн-платформа «Чистое будущее».

В частности, разработаны предложения по необходимым изменениям в законодательство РФ, подготовлены методологии реализации лесоклиматических проектов различных типов. Также оценивается возможность по разработке методологии справедливой оценки поглощения углерода природными экосистемами. Кроме того, планируется реализовать прикладные и фундаментальные научные исследования, в том числе селекционно-генетические исследования для выведения быстрорастущих пород деревьев, адаптированных к условиям реализации проекта и ряд других.

The Boston Consulting Group (BCG) в своем докладе 2021 года отмечает недооцененность в разы поглощающей способности российских лесов. Реальные значения, пишет BCG, могут составлять 1,8-2,2 млрд тонн CO2 эквивалента в год против 0,6 млрд тонн, зафиксированных на бумаге.

Всероссийская экологическая платформа «Чистое будущее» одной из своих задач видит формирование консенсуса в экспертном и фундаментальном научном сообществе по вопросу разработки отечественной системы методологии оценки поглощающей способности российских экосистем: лесов, болот, тундры и Мирового океана, а также продвижение этой инициативы в государственных ведомствах и крупных корпорациях.

Лесоклиматический проект, как считают в «Роснефти», даст значительный положительный эффект в масштабах страны. Российские леса ежегодно поглощают от 200 миллионов тонн углерода, следует из информации Института космических исследований РАН, которая была представлена на круглом столе «Чистое будущее: роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности». Таким образом, вклад «Роснефти» составит порядка 5% от общего потенциала лесов страны.

Платформа «Чистое будущее» создана при поддержке крупного российского бизнеса и представителей ведущих академических институтов РФ: Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института мировой экономики и международных отношений РАН, Института океанологии РАН, Института проблем экологии и эволюции им. Северцева, Института географии РАН, Института океанографии, Института водных проблем РАН.

Проект «Роснефти» получил одобрение Президента РФ. Для его реализации на полях Петербургского международного экономического форума НК «Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с Рослесхозом и СПбГЛТУ им.С.М.Кирова – старейшим и ведущим лесотехническим университетом России.

