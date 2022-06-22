У россиян ослабла потребительская уверенность

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во II квартале текущего года по сравнению с I кварталом снизился на 10% и составил -31%. Сильнее всего значение этого индекса упало в категории респондентов 16-29 лет (с -17% до -32%), следует из данных Росстата. Сотрудники Федеральной службы госстатистики проводили опрос с 1 по 10 мая, в нем приняли участие 5,1 тыс. жителей всех субъектов РФ старше 16 лет.

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«Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во II квартале 2022 г. по сравнению c I кварталом 2022 г. снизился на 4 п.п. и составил (-22%)», — говорится в докладе Росстата.

Доля тех, кто ждет положительных изменений в экономике России в течение следующих 12 месяцев увеличилась до 17% (в I квартале их было 14%). При этом доля негативных оценок выросла до 47% (в I квартале 39%). Число респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, уменьшилась на 11% – до 34%.

Доля россиян, положительно оценивающих изменения, произошедшие в экономике за год, уменьшилась на 4%, до 6%. Число негативных оценок увеличилось на 21%, до 75%. Рост разочарования был отмечен во всех возрастных группах: среди молодого поколения (16-29 лет) – на 28% (-53%), среди лиц 30-49 лет – на 21% (-48%), среди лиц старше 50 лет – на 17% (-47%).

Число тех, кто надеется на улучшение своего материального положения в течение года стало меньше на 2% (8%), доля отрицательных оценок увеличилась на 8%, до 34%.

«Индекс благоприятности условий для крупных покупок снизился на 14 п.п. и составил (-46%) во II квартале 2022 г. против (-32%) в I квартале 2022 года. Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 6 п.п. и составил (-44%) во II квартале 2022 г. против (-38%) в I квартале 2022 года», — резюмировали в Росстате.

При этом в ведомстве подчеркнули, что значения индекса потребительской уверенности в мае находились в отрицательной зоне и в странах Евросоюза, за исключением Мальты. Самые низкие значения были зафиксированы в Греции (-51,3%), на Кипре (-35,4%), в Болгарии (-32,4%), Словении (-30,8%) и Португалии (-29,6%).

