Росстат фиксирует снижение цен пятую неделю подряд

С 11 по 17 июня потребительские цены в России, по данным Росстата, снизились на 0,12% против дефляции 0,14% неделей ранее. Индекс потребительских цен снижается или остается неизменным уже на протяжении пяти недель. По итогам четырех из них была зафиксирована дефляция, а за период с 21 по 27 мая изменение цен равнялось нулю. Впервые дефляция в этом году была зафиксирована с 14 по 20 мая.

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«За период с 11 по 17 июня 2022 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,88%, с начала июня – 99,74%, с начала года – 111,51% (справочно: июнь 2021 г. – 100,69%, с начала года – 104,19%)», — говорится в сообщении Росстата.

За отчетную неделю более других продуктов подешевели капуста (-9,7%), помидоры (-6,5%), бананы (-3,7%), лук (-2,1%), сахар (-2%). В среднем плодоовощная продукция стала дешевле на 2,5%, выросли только цены на яблоки (+0,3%).

Также в лидерах по снижению цен — авиабилеты экономкласса (-8,7%).

Рост цен за неделю наблюдался на шоколадные конфеты (+0,7%), рис и вермишель (+0,4%), на маргарин, фруктово-ягодные консервы, консервы для детского питания и черный чай (+0,3%). Из непродовольственных товаров подорожали электропылесосы (+2%), женские колготки и детские футболки (+0,3%). Средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 1,4%, проживания в двухзвездочных гостиницах и путевок в санатории — на 0,9%, проживания в гостиницах 1, 4-5 звезд, мотелях и хостелах — на 0,5%, в трехзвездочных гостиницах — на 0,2%. Тарифы на проезд в метро в среднем по России увеличились на 0,3%. Стоимость топлива практически не изменилась.

