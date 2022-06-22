Рухнувшая нефть тащит вниз Индекс Мосбиржи

Утро среды совсем не радует отечественных инвесторов. Очень сильно падают американские фьючерсы и европейские фондовые индексы, почти на 5% обвалилась нефть, уйдя ниже $110 за баррель.

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Если с западными фондовыми индексами наш рынок сейчас коррелирует очень слабо, то динамика нефти сильно влияет на настроения участников российских торгов. Аналитики расходятся во мнениях о том, что будет с нефтью дальше. Некоторые сохраняют уверенность в переписывании нефтяными котировками годовых максимумов. Другие опасаются ее снижения на фоне развивающейся депрессии мировой экономики. Пока ближайшей поддержкой для нефтяных фьючерсов выступает район $106 за баррель.

Нельзя исключить, что на макроэкономических страхах нефтяные компании начнут активно продавать дальние фьючерсы на нефть, тем самым хеджируя цены будущих поставок. В таком случае котировки могут не удержать и уровень $100 за баррель. Но это маловероятный сценарий.

Многое для нефти будет зависеть от публикуемых сегодня во второй половине дня данных по запасам в США. Консенсус-прогноз предусматривает снижение запасов нефти на 1,4 млн баррелей.

Пока же по итогам первого часа торгов Индекс Мосбиржи снижается на 0,6%. Из высоколиквидных акций примерно на 2% подешевела «Газпромнефть», на 1,5% снижается капитализация «Роснефти».

Пошли вниз и бумаги черных металлургов. Не исключено, что они завершили технический отскок и теперь отправятся обновлять годовые минимумы.

Но главное внимание сейчас приковано к «Газпрому», который пытается удержать отметку 300 руб. Если этот уровень устоит, можно ждать движения котировок в район 340 руб. вне зависимости от внешнего фона и динамики остальных акций.

На верхней границе бокового канала 217-228 руб. находятся акции Сбера. При пробое отметки 228 руб. вниз бумага быстро двинется в сторону поддержки 217 руб. При этом особых драйверов для роста Сбера нет.

Среди растущих бумаг вновь расположились акции производителей удобрений «Акрон» и «Фосагро». Их продолжают поддерживать высокие цены на газ и дефицит удобрений в мире. Бумаги стоит докупать в среднесрочные портфели на просадках.

В целом картина по российскому рынку акция складывается умеренно-негативной. Можно ожидать продолжения снижения котировок российских акций, но от сильного падения рынок спасет продолжающийся приток новых средств инвесторов.