Дети до семи лет смогут ездить в пригородных электропоездах бесплатно

С 22 июня вступил в силу закон о бесплатном проезде детей до семи лет в пригородных электропоездах, напомнил в своем телеграм-канале Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«С сегодняшнего дня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным. Закон вступил в силу. Федеральная норма действует во всех регионах», – отметил спикер нижней палаты парламента.

Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. «В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется», — отмечал ранее Вячеслав Володин, — для получения льготного проезда необходимо только предъявить свидетельство о рождении ребенка.

7 июня Госдума приняла закон о бесплатном проезде детей в возрасте от пяти до семи лет в электричках без предоставления отдельного для сидения места. Ранее в ряде субъектов РФ на проезд таких пассажиров предоставлялась только скидка.

Закон сформирован на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров и носит социальный характер. Кроме того, учтена тенденция интеграции пригородного железнодорожного транспорта в городскую среду, так как в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Волгограде и других городах активно развиваются проекты «городских электричек». Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта, что обеспечит дополнительную мобильность пассажиров, рассчитывают разработчики закона.