Сбер и «Лукойл» вытащили Индекс Мосбиржи из «красной» ямы

С утра российский рынок акций продолжил начатый вчера нисходящий тренд, глядя на дешевеющие нефтяные фьючерсы. Но после полудня ситуация коренным образом изменилась: инвесторы не только выкупили более чем процентную просадку, но и сумели по итогам дня вытащить Индекс Мосбиржи в 0,6-процентный плюс.

Никаких позитивных для рынка в целом новостей не было — за исключением, пожалуй, нефти, которая не стала закрепляться под отметкой $110 за баррель и пошла в осторожный рост.

Вероятно, покупку акций начали частные инвесторы, переведя на рынок акций деньги, полученные от закрывшихся трехмесячных «антикризисных» депозитов и частичной фиксации прибыли по облигациям.

Из высоколиквидных акций повышенным спросом пользовались «Яндекс» (+4,3%), Сбербанк (+3,7%) и «Лукойл» (+2,3%).

В «Яндексе» продолжает отыгрываться идея выкупа компанией 93,2% своих конвертируемых облигаций. За последние 6 дней бумага подросла почти на 15%.

Сбербанк потерял былую фундаментальную силу, и его рост сегодня происходил на «технике». Вчера бумага закрылась чуть выше верхней границы бокового канала 228 руб., и сегодня была дилемма: отскочить от этого уровня вверх или вернуться вниз, в канал. Сейчас рынком правят частные инвесторы — на них приходится свыше 70% объемов торгов, и Сбер для них традиционно является одной из любимых бумаг. «Физики» поверили в силу крупнейшего российского банка.

Исходя из сегодняшней картины, акции Сбера имеют хороший шанс продолжить подъем.

Рост «Лукойла» на 2,3% при дешевеющий нефти не поддается правдоподобным объяснениям. При этом бумаги «Роснефти», гораздо более фундаментально сильной компании, сегодня снизились на процент.

Несмотря на небольшой рост котировок золота, в отрицательной области закрылись акции золотодобытчиков. Трейдеры обеспокоены тем, что в рамках так называемого «седьмого пакета санкций» ЕС наложит ограничения за российскую золотодобывающую отрасль, что затруднит деятельность компаний на международном рынке.

Учитывая боковую динамику котировок золота, санкционные риски и укрепление рубля, от инвестиционной покупки акций золотодобытчиков лучше отказаться.

Ухудшилась техническая картина по «Газпрому»: бумага не смогла удержать важную отметку 300 руб. и подешевела на 1,9%, до 295,8 рублей. Инвесторы продолжают осторожно фиксировать прибыль на снижении объемов поставок газа в Европу, риске их полной остановки и повышении НДПИ на газ. Однако чем ниже цена акции, тем выше ее дивидендная доходность, а до отсечки реестра остается менее месяца.

Годовое собрание акционеров «Газпрома» пройдет в заочной форме 30 июня, и если акционеры одобрят рекомендацию совета директоров выплатить за прошлый год 52,53 руб. дивидендов на каждую акцию, бумага может очень сильно взлететь.

В целом, ситуация на российском рынке акций не меняется: он остается в боковике. От продаж высоколиквидные акции сдерживает приток свежих денег, но он пока недостаточен для прорыва сопротивления 2450-2500 пунктов по Индексу Мосбиржи.