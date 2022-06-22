Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников в районе Горского и Золотого

Силы Луганской народной республики при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидировали группу иностранных наемников.

Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает «РИА Новости».

«Сразу хочу отметить, что на данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные "трофеи" — иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — сообщил он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ несут существенные потери, в том числе среди наемников из других стран. Сообщалось также, в частности, что военнослужащие батальона 57-й украинской мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное и Врубовка, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили занимаемые позиции.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, о ее начале было объявлено после обращения республик Донбасса за помощью. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является защита людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».