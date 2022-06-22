Ставка по льготной ипотеке в России снижена до 7%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ставка по программе льготной ипотеки будет снижена с 9% до 7%.

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — приводятся слова Мишустина.

Уточняется, что срок действия программы и другие ее параметры остались прежними. Размер субсидируемого кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, как и ранее, составляет 12 млн руб., для остальных регионов он сохраняется в размере 6 млн руб.

«С 1 мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно», — указывается также в сообщении.

Заем можно получить до конца текущего года, напоминают в кабмине.

Накануне, 21 июня, в режиме видеоконференции прошло заседание президиума Государственного совета, посвященное стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. На нем присутствовал президент РФ Владимир Путин, который попросил правительство и Центробанк оперативно реализовать поручение о снижении ставки по льготной ипотеке. Днем ранее, 20 июня, Минфин внес в кабмин проект постановления для снижения ставки с 9 до 7%.

Выступая на ПМЭФ, Владимир Путин отмечал, что ставку льготной ипотеки можно понизить до такого уровня. Глава государства подчеркнул, что сегодняшней задачей российских властей является создание условий для наращивания производства и восстановление конечного спроса и банковского кредитования экономики.