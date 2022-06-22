Свеча памяти «зажглась» на 750 цифровых экранах по всей России

22 июня, в День памяти и скорби, когда по всей стране зажигают свечи в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, тех, кто так и не увидел Великой Победы, в 12:15 по московскому времени в общероссийскую минуту молчания свечи зажглись и на 750 цифровых экранах компании Gallery в городах России от Владивостока до Краснодара, в Москве и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, Волгограде и Красноярске, Нижнем Новгороде и Хабаровске и других городах, сообщила пресс-служба оператора наружной рекламы.

9 мая на своих цифровых экранах Gallery по всей стране вела онлайн-трансляцию акции «Бессмертный полк» — это уже ежегодная традиция.

Компания активно участвует в социальных акциях — во время пандемии на ее цифровых экранах во многих городах России размещалась информация для населения о способах защиты от инфекции. Galery также поддержала волонтерскую кампаню «Мы вместе» и реализовывала многие другие проекты.