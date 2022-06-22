Театр «Кремлёвский балет» представляет «Летние Кремлёвские сезоны»

Если не знаете, как провести лето без туристического отпуска – проведите его культурно и патриотично! На главной сцене России, в самом сердце нашей страны, в Государственном Кремлёвском дворце покажут лучшие спектакли – постановки мировой балетной классики.

Спектакль «Фигаро», в котором соединилась музыка Россини и Моцарта, покажут 26 июня. Жемчужину балета, культовое «Лебединое озеро» можно увидеть 29 июня и 12 июля. Восточную сказку «Тысяча и одна ночь» на музыку Амирова – 3 июля. Эффектный «Корсар» предстанет перед публикой 6 июля. Посетить вместе с детьми балет-сказку о самой популярной в мире сломанной игрушке «Щелкунчик» можно 9 июля. А завершится фестиваль 15 июля под ритмичный стук кастаньет в спектакле «Дон Кихот».