Очень простой тест может предсказать продолжительность жизни

Известные практической бесполезностью своих исследований в большинстве случаев британские ученые разродились очередной бесполезной, на первый взгляд, околонаучной теорией. Как сообщает «Британский журнал спортивной медицины», люди среднего возраста, которые не могут простоять 10 секунд на одной ноге, рискуют умереть в течение следующих 10 лет.
Удивляет не только абсурдная направленность большинства исследований британских ученых, но и то, что им без особых проблем удается найти для них участников. Авторы этого исследования утверждают, что вероятность смерти людей, которые не в состоянии удержать равновесие, стоя на одной ноге, хотя бы в течение 10 секунд, в последующие десять лет на 84% выше, чем у тех, кто способен проделать это нехитрое упражнение без посторонней помощи или опоры. При подсчете вероятности, конечно, учитывались все поправки на возраст, заболевания и многое другое.
Расчеты проводились по данным исследования состояния здоровья и физической готовности 1702 бразильцев не моложе 50 лет. Участников исследования, начавшегося в 2009 году, просили поднять одну ногу и держать ее в воздухе, не касаясь пола. При этом они должны были держать руки на боках и смотреть прямо перед собой.
Участникам разрешалось совершить три попытки. Приблизительно каждый пятый испытание провалил. В основном это были люди более пожилого возраста или с плохим здоровьем.
Конечно, в данном конкретном случае проверка способности сохранять равновесие при оценке состояния здоровья пожилых людей вовсе не абсурдна и может дать медикам важную информацию. Каждый год на планете умирают от падений более 680 тысяч человек. Авторы исследования считают, что тест со стоянием на одной ноге может помочь снизить эту невеселую статистику. К тому же он прост в исполнении, не требует оборудования и занимает не больше одной-двух минут.
Между прочим, способность сохранять равновесие, как и многое другое, ослабевает с возрастом. У большинства людей она начинает быстро снижаться после 60 лет.
У участников исследования британских ученых, проваливших тест, процент смертей действительно оказался гораздо выше по сравнению с теми, кто смог удержать равновесие в течение 10 секунд: 17,5% и 4,5% соответственно. Никакой доминирующей болезни, т.е. причины смерти, выявлено не было.