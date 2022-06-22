Очень простой тест может предсказать продолжительность жизни

Известные практической бесполезностью своих исследований в большинстве случаев британские ученые разродились очередной бесполезной, на первый взгляд, околонаучной теорией. Как сообщает «Британский журнал спортивной медицины», люди среднего возраста, которые не могут простоять 10 секунд на одной ноге, рискуют умереть в течение следующих 10 лет.

Удивляет не только абсурдная направленность большинства исследований британских ученых, но и то, что им без особых проблем удается найти для них участников. Авторы этого исследования утверждают, что вероятность смерти людей, которые не в состоянии удержать равновесие, стоя на одной ноге, хотя бы в течение 10 секунд, в последующие десять лет на 84% выше, чем у тех, кто способен проделать это нехитрое упражнение без посторонней помощи или опоры. При подсчете вероятности, конечно, учитывались все поправки на возраст, заболевания и многое другое.