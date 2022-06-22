«Трансмашхолдинг» раскрыл подробности создания сервиса по шерингу станков

Акционеры «Трансмашхолдинга» (ТМХ), компания «Станкоремсервис» и еще пять крупных отечественных компаний ведут работу над созданием платформы, которая позволит российским производителям совместно использовать промышленное оборудование. Этот проект в настоящее время весьма актуален в силу оказываемого Западом на Россию санкционного давления.

В рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор ТМХ Кирилл Липа впервые публично заявил о ведущихся работах по организации поддержания промышленных установок в РФ в работоспособном состоянии силами скооперировавшихся предприятий. Об этом писали накануне «Ведомости».

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Между тем, в ТМХ, ставшей инициатором созданиями нового сервиса по шерингу станков, поделились с «Экспертом» подробностями уникального проекта. Там отметили, что цифровые продукты разрабатываются ими как часть экосистемы ЧИСП (Частная Информационная Система Промышленности), создаваемой при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

Среди предлагаемых решений — приложение «Смартфорс», являющееся своего рода бирже квалифицированных экспертов, специалистов широкого профиля для решения специфических инжиниринговых задач конструкторско-технологической подготовки производства предприятий: создания 3D-моделей по чертежам, разработка технологических процессов, управляющих программ для ЧПУ, имитационного моделирования и прочих. При этом в компании обратили внимание, что все эксперты имеют практический профильный опыт и верифицированные компетенции, навыки использования специализированного ПО).

Еще одно разрабатываемое в рамках проекта приложение называется «Контрактор». Это сервис контрактного производства, предоставляющий возможность в online-режиме оперативно находить свободные площадки для изготовления деталей по собственным чертежам заказчика. «Контрактор» предоставляет доступ к широкому выбору станков и технологий производства, добавили в компании.

В ТМХ уточнили, что видят хорошие возможности для того, чтобы повысить эффективность использования имеющегося у российских предприятий парка промышленного оборудования и одновременно работы производителей, которые заинтересованы в его использовании

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«В последние годы ТМХ приобрел ряд разнообразных высокопроизводительных станков и обрабатывающих центров, которые работают в интересах ТМХ, но часть времени простаивают. Подобная ситуация, с точки зрения наличия доступного производственного оборудования, наблюдается и у других крупных промышленных компаний. Задача состоит в том, чтобы найти способы дополнительно загрузить оборудование за счет работы в интересах других производителей промышленной продукции и в перспективе наладить единую систему сервисного обслуживания», — заявили «Эксперту» в пресс-службе компании.

Там также отметили, что, развивая существующие наработки в части дальнейшего масштабирования идеи контрактного производства, предоставляющего возможность в online-режиме оперативно находить свободные площадки для изготовления деталей, ТМХ решил провести переговоры с крупнейшими промышленными холдингами и выступил с предложением создать платформу, которая позволит совместно использовать имеющиеся промышленные установки.

«Этот сервис позволит в онлайн-режиме найти необходимые производственные мощности для выполнения заказов. Заказчик получит возможность в кратчайшие сроки найти производителя, а также приобрести готовую продукцию. Производители, которые подключились к платформе, получат возможность дозагрузить свои производственные мощности путем предоставления доступа к своему технологическому оборудованию и инструментальному парку для сторонних организаций», — подчеркнули в холдинге.

Кроме того, по словам представителей ТМХ, создаваемая платформа позволяет не только опубликовать сведения о своих технологических возможностях и потребностях, что уже реализовано на других площадках, но и провести распределение заказа, а также часов работы оборудования. Это в свою очередь дает возможность забронировать производственные мощности на будущие периоды. Также часть переделов можно будет перевести на полностью автоматизированное планирование.

«Помимо распределения и бронирования мощностей, сервис предоставит возможность отслеживания выполнения заказа, подбора изготовителей и кооперационных цепочек, выбора оптимальных для производства технологических процессов», — заключили в ТМХ.