ЦБ понизил курсы доллара и евро еще на полтора рубля

Банк России установил на 23 июня официальный курс доллара на уровне 53,2788 рубля, курс евро — на уровне 55,8307 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 22 июня, курс доллара снизился на 1,43 рубля (с 54,7081), евро — на 1,63 рубля (с 57,4566).

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 3 152,26 руб./грамм (с 3 230,23 рублей); на серебро ― до 37,12 руб./грамм (с 38,09); на платину ― до 1 606,75 руб./грамм (с 1 655,13), на палладий ― до 3 228,91 руб./грамм (с 3 289,15).

