В Госдуме заявили, что Россия может отключить Литву от общей системы электроснабжения

В числе возможных ответных мер на ограничение Вильнюсом транзита в Калининградскую область рассматривается вывод Литвы из общей системы электроснабжения путем разрыва энергетического кольца (БРЭЛЛ).

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Мы рассмотрим, помимо тех вопросов, которые я уже озвучил, по ограничению транзита для литовских дальнобойщиков, возможный разрыв энергетического кольца. Проект, конечно, очень чувствительный для Литвы, равно как и для Латвии, для Эстонии», — заявил Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам сообщил, что считает возможным запрет транзита литовским дальнобойщикам в ответ на блокаду Калининградской области. Он уточнил, что пока Москва пока не намерена делать этот шаг. «В ответ мы можем теоретически запретить транзит через Россию литовским дальнобойщиком. Литва серьезно зарабатывает на транзите европейских грузов через Клайпеду. Для них это будет сильным ударом. Но мы, наверно, не будем пока действовать подобным не вполне порядочным образом», — сказал Слуцкий.

Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) — синхронный режим работы энергетических систем пяти стран, основанный на соглашении от 7 февраля 2001 года.

Президент Литвы Гитанас Науседа между тем заявил, что страна готова к отключению от электроснабжения со стороны России. «Мы готовы к (ответным) недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ или другим», — цитирует Науседу Reuters.

Агентство отмечает, что через 30 лет после распада СССР Прибалтика все еще зависит от энергоснабжения из России, однако в прошлом году Литва установила оборудование, необходимое для подключения к сети континентальной Европы на случай, если российская сторона решит отключить подачу электроэнергии.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на ограничения транзита через Литву «в практической плоскости». Она подчеркнула, что возможные меры прорабатываются в межведомственном формате.