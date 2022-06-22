В Калининграде назвали три возможных варианта решения вопроса с транзитом через Литву

По словам руководителя калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Аллы Ивановой, в настоящий момент имеются три возможных дипломатических пути решения проблемы с транзитом в Калининградскую область через территорию Литвы.

«Решений может быть несколько, это, скорее, технический вопрос. Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014, причем в разных вариантах. Первый — это дополнение глоссария статьи 1 понятием "калининградский транзит людей и грузов" и общее изъятие из санкций», — цитирует Иванову «РИА Новости».

Она отметила, что второй вариант состоит в том, чтобы изъять из текста санкционного документа уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом».

«Третий вариант, самый очевидный, — без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введенных 4-м, 5-м и 6-м пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров», — рассказала руководитель агентства.

В конце прошлой недели Литовские железные дороги проинформировали Калининградскую железную дорогу о приостановке транзита попавших под санкции Евросоюза товаров. В российском МИДе потребовали незамедлительно снять ограничения; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вильнюса являются «нарушением всего и вся». Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва даст ответ «в практической плоскости» в случае если ситуация не изменится. Литовские власти настаивают на том, что последовательно выполняют санкции Евросоюза.