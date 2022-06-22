В МЧС сообщили, что пропавший в Якутии самолет найден в 70 км от населенного пункта Оленек

Пропавший ранее в Якутии самолет Ан-30 обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек.

Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30 в 70 км от населенного пункта Оленек», — говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, самолет совершил жесткую посадку. Отмечается, что все находившиеся на борту люди живы, трое обратились за медицинской помощью.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах написал, что пропавший с радаров Ан-30 мог разбиться при заходе на посадку «из-за внезапно возникшей технической неисправности». До этого в региональном МЧС сообщили, что выполнявший коммерческий рейс из Якутска самолет Ан-30 не приземлился в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек. На борту самолета находились семь человек.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).