В Минфине опровергли вывоз золотых запасов России в Англию

Золотые запасы государственного фонда России хранятся в стране, их объемы только увеличиваются и за рубеж они не вывозились. Об этом на заседании Совета Федерации заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, комментируя опасения сенатора Николая Рыжкова о якобы вывозе золота в Великобританию незадолго до «ситуации с Украиной», передает ТАСС.

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«Я ответственно заявляю, что никакое золото государственного фонда Российской Федерации ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас. Оно все хранится на территории Российской Федерации, в двух точках. Одна из этих точек на Урале, другая — здесь, поближе. Это все надежно охраняется, это не просто какая-то будочка с охранником стоит, там действительно все под очень большим контролем», — заявил Моисеев.

Замминистра также подчеркнул, что Минфин считает золото важнейшим государственным запасом, так как оно «является максимально ликвидным из всех ценностей, которые хранятся в госфонде». Именно поэтому, по словам Моисеева, опасения сенатора беспочвенны.

