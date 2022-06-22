В российских колледжах с 2023 года станет обязательным демонстрационный экзамен

Со следующего года демонстрационный экзамен в колледжах России приобретет обязательную форму государственной итоговой аттестации.

Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

«С 2023 года практически по всем специальностям среднего профессионального образования будет проводиться демонстрационный экзамен в качестве обязательной формы государственной итоговой аттестации», — говорится в сообщении ведомства.

Демонстрационный экзамен предусматривает решение задач в условиях, максимально приближенных к реальным производственным, оценка при этом проводится экспертами из индустрии. По итогам экзамена потенциальные работодатели могут предложить выпускнику дальнейшее трудоустройство, подчеркивается в пресс-релизе.

Сообщается, что в перечне программ подготовки в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) появились новые профессии и специальности. «В том числе были утверждены "Интеллектуальные интегрированные системы", "Биотехнология пищевой промышленности", "Безопасность на акватории", "Кино- и телепроизводство", "Агромелиорация" и другие», — сообщает пресс-служба министерства.

В общей сложности в перечень вошли 389 профессий и специальностей, среди них 12 абсолютно новые, такие как «Оператор технической поддержки», «Организация воздушных перевозок и авиационных работ», «Контролер измерительных приборов» и «Обеспечение деятельности службы занятости населения». Кроме того, по программам СПО будут обучать специалистов по ряду новых направлений в области пищевой промышленности.

«Новый перечень включает широкий набор квалификаций и дает студентам право выбора образовательной траектории, исходя из конкретной ситуации на рынке труда, а у колледжей появляется больше свободы для оперативного реагирования на вызовы, связанные с изменениями в отраслях», — приводятся словам министра просвещения Сергея Кравцова.

В текущем году учреждения СПО выпустят около 800 тысяч квалифицированных специалистов, уже в июне процедуру демонстрационного экзамена пройдут более 180 тысяч выпускников, уточняет Минпросвещения. До конца 2022 года демонстрационный экзамен сдадут более 290 тысяч обучающихся по 300 специальностям.

Отмечается, что наиболее популярными профессиями, судя по числу сдающих экзамены по этим направлениям, стали «Повар, кондитер», «Информационные системы и программирование», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», а также «Программные решения для бизнеса» и «Электромонтаж».