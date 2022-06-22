Второй пропавший в Якутии за последние сутки самолет мог разбиться при заходе на посадку

Самолет Ан-30, пропавший ранее сегодня с радаров в Якутии, возможно, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту населенного пункта Оленек.

Об этом со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах пишет «Интерфакс». «По предварительным данным, из-за внезапно возникшей технической неисправности самолет мог потерпеть крушение, выполняя заход на посадку и не дотянув до створа полосы аэропорта Оленек», — рассказал собеседник агентства.

По сведениям спасателей, самолет выполнял коммерческий рейс из Якутска. Он должен был произвести посадку в аэропорту, однако не прибыл в назначенное время, исчезнув с радаров. Согласно данным МЧС, на борту судна находились пять человек экипажа и 6,3 тонны груза, в основном, продукты. В аэропорту Якутска рассказали, что в самолете находились также два техника. Там отметили, что диспетчеры аэропорта Оленек не получали от экипажа Ан-30 информации о неполадках перед тем, как самолет пропал с радаров.

В Якутии до сих пор разыскивают пропавший накануне, 21 июня, самолет Ан-2, который направлялся по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатынг. По предварительным данным, на его борту находились три человека. Пропавший самолет принадлежит частной компании ООО «Техсервис».

По факту пропажи Ан-30 Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело. «В связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-30 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)», — указывается в сообщении на сайте ведомства.