Вице-мэр Ефимов: Москва увеличила экспорт несырьевого неэнергетического сектора на четверть в 2021 году

Экспорт несырьевого неэнергетического сектора Москвы в 2021 году достиг 33,5 млрд долларов, при этом более половины поставок - 57% пришлись на дружественные страны. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году московские компании экспортировали в 186 стран продукцию несырьевого неэнергетического сектора на сумму 33,5 миллиарда долларов, что на 25% превышает результат 2020 года. При этом 56,9% поставок – более чем на 19 миллиардов долларов – пришлось на рынки дружественных государств», – рассказал Ефимов.

Основной объем поставок пришелся на Казахстан: страна приобрела товары на 3,4 млрд долларов. Лидерами по объему закупок также стали Белоруссия, Китай, Алжир, Индия, Турция, Иран и Вьетнам, добавил вице-мэр.

Около 81,7% от всего экспорта в дружественные страны пришлось на промышленную продукцию, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Московские производители активно поставляли за рубеж механическое оборудование и технику, электрические устройства и аппаратуру связи, мучные изделия, продукты питания и обувь.

«В прошлом году московские промышленные предприятия поставили в другие страны свою продукцию на 15,6 миллиарда долларов, из них 2,4 миллиарда пришлось на механическое оборудование и технику. Экспорт данной категории товаров увеличился почти на 48%. На 26,2% – почти до 1,6 миллиарда долларов – вырос объем поставок электрических устройств и аппаратуры связи», – рассказал Овчинский.

Экспорт мучной продукции вырос на треть до 219,1 млн долларов, а поставки продуктов питания за рубеж увеличились на 19,7% – до 166,4 млн долларов. Экспорт обуви вырос на 14,4% и превысил 152 млн долларов, уточнили специалисты Центра «Моспром».