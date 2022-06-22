Владимир Путин: БРИКС прорабатывает вопрос создания международной резервной валюты

БРИКС работает над созданием новой международной резервной валюты на основе корзины валют стран — членов организации, заявил Владимир Путин, выступая с приветствием к участникам Делового форума БРИКС.

Президент России при этом отметил, что странам-членам объединения приходится развивать свои экономики и вести бизнес «в непростых условиях, когда западные партнёры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенностью частной собственности, проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов». По его словам усиливая давление на конкурентов, Запад вводит всё новые и новые санкции, которые ломают кооперационные связи, разрушают транспортно-логистические цепочки, что создает коллосальные проблемы для всего мира.

В ответ на это страны БРИКС ведут разработку надёжных альтернативных механизмов международных расчётов. В частности Россия, которая мало того, что была лишена возможности распоряжаться $300 млрд из своих международных резервов объемом в $640 млрд, была отключена от международной системы SWIFT, сегодня предлагает своим партнерам по организации свою систему передачи финансовых сообщений. Кроме того, идёт расширение географии использования российской платёжной системы «Мир».

Российский президент отметил, что «несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Так, товарооборот Российской Федерации с государствами «пятёрки» развивающихся стран по итогам первых трёх месяцев текущего года вырос на 38 процентов — до 45 миллиардов долларов.

«В целом хочу отметить, что в России предпринимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций, укрепление наших торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами», — сказал Владимир Путин.

Собственную финансовую систему страны БРИКС начали выстраивать еще с 2014 года, и уже в 2015 были приняты решения о создании пула условных валютных резервов. Хотя он и был долларовым, но создавал «подушку безопасности» на случай кризиса, проблем с ликвидностью. По достигнутому соглашению, Китай обязался внести в этот общий резервный «котел» $41 млрд, Бразилия, Индия и Россия — по $18 млрд, ЮАР — еще $5 млрд, то есть всего — $100 млрд. Тогда же было принято решение и о создании совместного инвестиционного института — банка развития БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов.