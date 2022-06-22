Власти Канады ищут способ не лишить Германию газа из России

Власти Канады заявляют, что ищут выход из ими же созданного тупика: в рамках санкций против российского нефтегазового сектора они не выполняют обязательства перед Германии. Последняя находит ситуацию с поставками газа напряженной на фоне их сокращения из России, так как необходимые для функционирования «Северного потока - 1» турбины Siemens из-за санкций застряли в Канаде после технического обслуживания.

По словам министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, санкционные ограничения не направлены на то, чтобы навредить Германии, одному из «ближайших друзей и союзников» Канады. Поэтому власти страны пытаются найти способы для бесперебойного обеспечения поставок газа в Германию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее в этом месяце Газпром ограничил поставки газа по трубопроводу «Северный поток» со 167 млн куб. м в сутки до 100 млн куб. в сутки, ссылаясь на «несвоевременный возврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта». В Siemens заявили, что турбины для «Северный потока» производит Канада и получить их обратно после ремонта не представляется возможным из-за канадских санкций.

В результате поставки газа в Германию сократились до 40% от максимальной мощности. Власти страны оценили ситуацию как напряженную, сообщив, что пострадала прокачка газа в другие европейские страны, и отметили, что безопасность поставок газа в Германию пока гарантирована.