Власти задумались, как остановить рост рубля

По информации Bloomberg, власти обеспокоены укреплением рубля до семилетних максимумов, что неблагоприятно отражается на экспорте и бюджетных поступлениях. При расчете бюджета на 2022-2023 год Минфин исходил из среднего курса 77 рублей за доллар США. Во вторник курс по отношению к доллару США впервые за многие году опустился ниже 55 рублей. После введения санкций Центробанк оказался ограничен в возможностях проведения интервенций на валютном рынке и не может помешать стремительному укреплению рубля.

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На этом фоне рассматриваются несколько вариантов сдерживания чрезмерного укрепления рубля, среди которых — дальнейшие послабления в сфере контроля валютных операций или облегчение доступа к иностранной валюте для домохозяйств и бизнеса. Среди прочих рассматриваются также альтернативные варианты регулирования валютного курса по аналогии с системой валютного коридора, которая применялась до 2014 года, когда ЦБ использовал валютные резервы, ограничивая колебания валютного курса границами коридора.

Между тем, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что поддержание экономического роста и установление целевых уровней валютного курса — более приоритетные для властей цели перед инфляцией. По его мнению, «оптимальный» валютный курс находится в районе 70-80 рублей за доллар США.