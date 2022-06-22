Volkswagen тоже страдает из-за сокращения поставок газа из России

Главный исполнительный директор Volkswagen AG (VW) Герберт Дисс заявил, что переход на альтернативные энергоносители на фоне антироссийских санкций происходит недостаточно быстро, чтобы обезопасить немецкий автоконцерн от от внезапного прекращения поставок природного газа. Таким образом, VW сохранит возможность использования угля на электроподстанциях своего основного предприятия на случай неожиданного прекращения поставок газа.

Он также отметил, что несмотря на прогресс в вопросе о поставках СПГ из США и других стран, создание необходимой инфраструктуры для импорта СПГ потребует времени.

Кроме того, Герберт Дисс сказал, что военные действия в Украине, рост процентных ставок и высокая инфляция неблагоприятно отражаются на настроениях инвесторов. Тем не менее портфель заказов VW заполнен «почти на год», и в концерне оптимистично оценивают перспективы достижения поставленных на 2022 год целей.

На данном этапе Дисс не усматривает сокращения потребительского спроса, тем не менее в дальнейшем он не исключает изменения ситуации в худшую сторону. В среду котировки обыкновенных акций VW снизились на 2,2% до 182 евро (по сост. на 13.20 мск).