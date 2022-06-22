Ассоциация рыбопромышленников против принудительной биржевой торговли рыбой и квотами

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников настаивает на исключении «рыбы мороженой, филе рыбы мороженого, биоресурсов, квот на вылов морепродуктов» из проекта изменений в статью 11 закона «Об организованных торгах». 20 июня президент ВАРПЭ Герман Зверев направил аргументированные возражения отраслевиков в адрес разработчиком документа.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об организованных торгах», разработанный Минфином, предусматривает, что в случае «существенного изменения условий обращения товаров на товарном рынке в целях защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц посредством обеспечения недискриминационного доступа к товарам и гарантийного исполнения сделок, а также справедливого ценообразования на товарном рынке» правительство может установить нормативы в отношении количества реализуемых стандартизированных товаров. В перечень таких товаров помимо прочего вошли «рыба мороженая (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), филе рыбы мороженое (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), биоресурсы, квоты на вылов морепродуктов».

ВАРПЭ в своем послании достаточно категорично заявила, что своих целей — недискриминационного доступа к товарам и справедливого ценообразования — меры, прописанные в законопроекте не достигнут, напротив, затормозят товарооборот, увеличат число посредников, что увеличит стоимость продукции, а также «снизит конкурентоспособность отечественной рыбной продукции по сравнению с иностранной как на внутреннем, так и на внешнем рынках». Кроме того, как отметил Герман Зверев, законопроект лишает предприятия отрасли права свободно распоряжаться своим имуществом и возлагает на них дополнительные затраты на реализацию продукции через биржу, а также убытки в случае ее нереализации до окончания срока годности.

Рыбопродукция — вообще не биржевой товар, утверждают в ассоциации, она неоднородна, способы упаковки и разделки рыбы могут отличаться у разных производителей, что делает невозможной стандартизацию. В качестве примера приводится «мороженая рыба» — таковой будут считаться и стейки, и пласты из рыбы и др. продукция. Кроме того, как объясняет Герман Зверев, рыба, добытая в разных районах промысла, обладает различными характеристиками, в том числе вкусовыми». При этом, рыбопродукция не хранится долго, и транспортировать ее непросто — «мороженные рыба и ее филе требуют создания и постоянного поддержания специальных температурных условий. Для их хранения требуются специализированные склады (трюмы), оборудованные холодильниками», — напоминает президент ВАРПЭ.

И это только возражения, так сказать, по-существу.

Но помимо них ВАРПЭ указала разработчикам законопроекта на ошибки юридические. Так они использовали терминологию, не установленную действующим законодательством и имеющую внутреннее смысловое противоречие, отмечается в послании ассоциации с пояснением, что водные биоресурсы, согласно закону о рыболовстве, находятся в федеральной собственности, то есть принадлежат государству и переходят в собственность рыбопромышленников только после добычи. «Следовательно, непосредственно водные биоресурсы не могут быть выставлены на биржевые торги до их изъятия из среды обитания, а товарный рынок водных биоресурсов не может существовать, поскольку они не принадлежат пользователям и государство не передает право собственности на них», — подчеркивает Герман Зверев.

При этом «под действие законопроекта попадет реализация до 25% от производимого объема продукции — 805 тыс. тонн рыбной продукции стоимостью около 76,14 млрд рублей», — рассказал президент ВАРПЭ.