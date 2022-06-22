Ефимов: Москва заключила 24 соглашения более чем на 20 млрд рублей на форуме в Петербурге

Общий объем, который направят на реализацию соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году, превысит 20 млрд рублей. Об этих и других итогах участия мэрии столицы в форуме рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году в рамках форума столица подписала 24 соглашения и меморандума, их общий планируемый объем превышает 20 миллиардов рублей. Все они направлены на долгосрочное сотрудничество и реализацию инвестиционных проектов в различных сферах – промышленности, строительства, туризма, культуры, научно-просветительской деятельности», – сообщил Ефимов.

Большинство соглашений – 22 – подписали на стенде правительства Москвы. Треть из всех документов подписал лично мэр Москвы Сергей Собянин. Среди них – соглашения о сотрудничестве с правительством Хабаровского и Алтайского краев, «ВК» и «Национальной системой платежных карт».

Также мэрия Москвы подписала соглашение о сотрудничестве в сфере развития домостроительной отрасли с комбинатом инновационных технологий «МонАрх». Компания реализует в городе проект, который позволит строить жилые дома в 20 раз быстрее, чем сейчас.

Еще одно соглашение о развитии промышленного потенциала города было подписано с «СЗ ФСК Север». Инвестор уже реализует масштабный проект по созданию строительного комплекса, где будут выпускать различную продукцию – от элементов благоустройства до кемперов.

За время форума стенд правительства Москвы посетило более 10 тысяч человек, там состоялось 10 мероприятий. На этой площадке участники и гости форума могли ознакомиться с проектами, которые сейчас реализует столица.

Особое внимание привлек проект комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Инвесторы и гости узнали, как преобразуются заброшенные и неэффективно используемые участки столицы. Всего по проекту планируется преобразовать территорию общей площадью около двух тысяч гектаров. Объем инвестиций достигнет 7 трлн рублей. Также состоялось роуд-шоу, посвященное проекту. В рамках мероприятия инвесторам представили еще три участка бывших промзон – «Автомоторная», «Теплый стан» и «Южное Бутово», которые подлежат реорганизации. В ближайшее время город объявит по ним аукционы.

Правительство Москвы презентовало регионам сервис по подбору мер поддержки для бизнеса, включающий более 130 действующих федеральных и столичных мер. На форуме также представили новый раздел Портала поставщиков – Площадку товарной кооперации, направленную на реализацию задач по импортозамещению и помогающую поставщикам находить необходимое сырье, производителей и партнеров.

Другим важным событием ПМЭФ – 2022 стал запуск Центра поддержки промышленности – единого «окна», куда производственные предприятия столицы могут обратиться с любыми вопросами. Специалисты Центра будут помогать как крупным заводам, так и малому и среднему бизнесу при условии, что их деятельность связана с производством.

В дни форума представители комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений приняли участие в 17 мероприятиях, в том числе в пяти сессиях и трех встречах с бизнесом. Были озвучены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России: Москва четвертый раз подряд заняла в этом списке первое место.