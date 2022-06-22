Заммэра Ефимов: Москва за 15 лет преобразует 2 тыс га бывших промзон

Власти Москвы сегодня прорабатывают 150 проектов преобразования бывших промышленных зон общей площадью 2 тыс га. Превратить их в современные кварталы планируется в течение ближайших 15 лет, сообщил 22 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Городской проект «Индустриальные кварталы» — это масштабный проект комплексного развития территорий, который в течение ближайших 10-15 лет позволит преобразить бывшие московские промзоны и неэффективно используемые территории в разных районах столицы. Сейчас в проработке у города и на разных стадиях реализации находятся около 150 таких проектов площадью около 2 тыс. га", — сказал Ефимов.

Речь идет о промышленных зонах и незавершенных стройках, которые сегодня фактически не используются. На их территории появятся кварталы, комфортные для работы, проживания и проведения досуга. К реализации первого такого проекта власти приступили в 2020 году. С тех пор заключили уже 7 соглашений с инвесторами, а по двум объектам определены региональные операторы, напомнил заммэра. В ходе их реализации планируется построить 35 млн кв м недвижимости. «Из них 8 млн кв. м выделены под современные производства, 17 млн кв. м займут детские сады, школы, больницы, спортивные и другие общественно-деловые объекты, еще 10 млн кв. м — жилье. Также в новых индустриальных кварталах появятся парки, скверы, аллеи. Всего под озеленение выделено 320 га территорий», — уточнил Владимир Ефимов.

Комплексную застройку территорий ранее одобрил мэр Москвы Сергей Собянинв ходе заседания президиума Госсовета. Власти столицы предлагают девелоперам льготы при переоформлении участка под строительство жилья, если он возведет дополнительный объект, нужный городу: школу, детский сад, поликлинику, торгово-развлекательный или бизнес-центр. Кроме того, при сокращении срока строительства льготу могут увеличить на 5-10%. Все эти преференции прописаны в городской программе создания мест приложения труда (МПТ). «В итоге инвестор будет получать доход не только от продажи квартир, но и от реализации нового бизнес-объекта», — отметил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Он добавил, что в этом году власти Москвы также увеличили до полугода срок предоставления банковской гарантии, необходимой для реализации проекта. Кроме того, при определении размера гарантии исключена «привязка» к ключевой ставке Центробанка России (она зафиксирована на уровне 9,5% годовых). «В рамках программы москвичи смогут не только работать вблизи места проживания, но и пользоваться другой инфраструктурой - торговыми центрами, образовательными объектами, больницами и так далее. В перспективе это существенно снизит маятниковую миграцию, трафик на дорогах и разгрузит общественный транспорт», — подчеркнул Овчинский.

В ближайшее время власти Москвы объявят аукционы на право реализовать три новых проекта комплексного развития территорий. «По их результатам будут определены инвесторы для реорганизации участков бывших промзон «Автомоторная», «Теплый стан» и «Южное Бутово», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его оценке, будущие индустриальные кварталы займут более 118 га. Вложения в реализацию проектов составят 342 млрд рублей, а ежегодные отчисления в городской бюджет превысят 8 млрд рублей. Эти проекты дадут городу 20,8 тыс. новых рабочих мест. Интерес к этой программе со стороны инвесторов растет, резюмировал он.