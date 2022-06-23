Акции дня: бумаги «РУСАЛа» росли в ожидании итогов ГОСа

Акции алюминиевой компании «РУСАЛ» выросли по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 23 июня на +3,07% до 55,48 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции в ожидании решений по дивидендам за 2021 год и избранию совета директоров, которые должны быть приняты на годовом собрании акционеров компании. Согласно дивполитике «РУСАЛа», выплаты предполагаются в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA. Однако в последний раз компания платила «дивы» в 2017 году. Ранее в январе совет директоров рекомендовал не платить дивиденды за 2021 год, однако с этим решением были согласны не все акционеры.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,31% до 2404,54 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,93% до 1416,41 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 20:36 мск составила 110,65 долларов (-0,98%). Российская валюта слабела – 53,46 рубля за доллар.