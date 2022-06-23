Аналитики рассказали о темпах роста российской экономики в ближайшие два года

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало обновленный доклад с прогнозами по темпам роста экономики РФ до 2024 года. В отчете представлен анализ по возможным последствиям введенных против России санкций.

Авторы доклада ожидают, что деловая активность в 2022 году снизится на 7–9%, а для преодоления этого спада потребуется довольно много времени.

Отмечается, что ограничения на импорт снизят среднюю производительность труда, поскольку инвестиции, в основном, будут направлены на замену аналогами применяемых ранее технологий. «Существуют риски оверкомплаенса со стороны глобальных поставщиков, формально не ограниченных санкциями. Все это снизит потенциальные темпы экономического роста относительно предыдущих оценок на уровне 1,5–2% в год до диапазона 0,0–1,0% на среднесрочном горизонте», — говорится в материале АКРА.

Спад ВВП России в 2022 году исследователи прогнозируют в интервале 7-9%. В следующем году ожидается рост на 0,1%; в 2024-м он достигнет 1,5%.

Курс рубля будет сильно зависеть от жесткости как внешних барьеров для торговли, так и внутренних ограничений на потоки капитала, указывается в докладе. «Агентство предполагает, что в системе инструментов экономической политики появится новая форма стерилизации избыточной валютной выручки, которая в перспективе снизит волатильность курса рубля. Отток капитала в целом станет более государствоцентричным, будет сильнее зависеть от межправительственных соглашений, планов госкомпаний и банков. Если режим валютного курса при этом и останется де-юре плавающим, элементов ручного управления им фактически станет больше», — подчеркивают аналитики.

Согласно прогнозам агентства, среднегодовой курс доллара в этом году составит 75 руб., в 2023 году — 82,4 руб., в 2024 году — 87,1 руб.

Подчеркивается, что произошедшие в 2022 году изменения «оказались достаточно серьезными, чтобы запустить в России процессы, которые в большинстве экономик в значительных масштабах происходят очень редко».

Среди краткосрочных — периодом до года — процессов, которые «станут доминирующими для большинства видов деятельности», АКРА указало следующие: поиск альтернативных поставщиков комплектующих, услуг и лицензируемого ПО; поиск новых путей доставки товаров в рамках действующих договоров; удержание квалифицированного персонала, а также поиск способов проведения платежей без угрозы вторичных санкций для контрагентов. В числе среднесрочных задач (2-3 года) агентство обозначило поиск новых рынков сбыта, выход на рынок компаний и использование способов производства, «которые не были бы конкурентоспособны при отсутствии барьеров на торговлю и без ухода с рынка транснациональных компаний»; уход с рынка игроков, «которые принципиально не могут существовать в новой реальности»; изменение приоритетов и содержания государственной экономической политики. Наконец, в качестве долгосрочных процессов указаны поиск новых источников сложных наукоемких средств производства, а также «переток трудовых ресурсов и изменение структуры образования».

Ранее «Эксперт» писал о том, что доходы бюджетов регионов РФ с января по май выросли на 29% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив 7,2 триллиона рублей. Показатель побил исторический рекорд — годом ранее он составлял 5,6 трлн руб.