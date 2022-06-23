АЦБК выдвинул ряд предложений по поддержке ЦБП России

В сложившейся в российской экономике ситуации Архангельский ЦБК предлагает принять пакет нестандартных решений по приоритетным для целлюлозно-бумажного комплекса страны вопросам. Такое заявление на заседании правления ТПП РФ сделал директор по взаимоотношениям с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов.

В своем выступлении Николай Кротов отметил, что суммарные физические объемы производства видов продукции ЦБП в течение первых четырех месяцев 2022 году не демонстрируют показателей критического спада, а по отдельным направлениям продолжают демонстрировать рост, подтверждая тенденции на рынке последних лет. При этом данные показатели не могут являться базисом построения трендов на долгосрочную перспективу, слишком уж непоследовательны в статистике февраль, март и апрель - каждый в отдельности.

По данным Росстата, в январе - апреле 2022 года цены на целлюлозно-бумажную продукцию увеличивались ежемесячно на 1,2% – 3,6%, а по сравнению с тем же периодом 2021 года цены на продукцию ЦБП выросли на 28,5%. Однако, по словам представителя АЦБК, совокупную картину изменений можно будет тактильно ощутить по итогам полугодия, а еще реальнее - по девяти месяцам.

«Стремительно меняющаяся ситуация, тревожные ожидания, мрачные прогнозы, реакция органов власти на новые вызовы позволяют пока лишь предполагать, что будет дальше, а не выстраивать какие-либо тренды, базирующиеся не на статистических выкладках, а на общих тревожных ожиданиях», – заявил Николай Кротов.

По его словам, практически по всем видам продукции, за исключением сульфатной беленой целлюлозы и тестлайнера, за четыре первых месяца года снизились объемы экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При существенном падении спроса на внутреннем рынке, в первую очередь гофроупаковки, длительность периода стабильного объема производства ограничивается только мощностями складских помещений на предприятиях. К сожалению, позитивные изменения на рынке гофротары ожидать сейчас достаточно сложно.

Изменение географии поставок продукции, замена европейских рынков на азиатские, ближневосточные и латиноамериканские само по себе абсолютной проблемой не является, уверены в АЦБК. По данным комбината, спрос в мире на продукцию российского ЦБП стабилен, качество продукции и добросовестность производителей всем известны. Но акцентированное смещение основного вектора поставок на восток спровоцировало логистический коллапс по движению грузов на Китай.

По словам Николая Кротова, в этой непростой ситуации проблема логистики – ключевая для ЦБП. Для комбинатов, в первую очередь из европейской части страны, изменение логистических цепочек поставок привело к существенному увеличению сроков, расстояния и стоимости перевозки продукции от завода до конечного покупателя.

Эти факторы с начала марта 2022 года вызвали лавинообразный рост ставок морского фрахта и ставок на мультимодальные контейнерные перевозки, а также резкое снижение количества доступного флота из-за санкций против российских судовладельцев и отказа европейских компаний контейнерных перевозчиков работать с грузами из России. По сравнению с четвертым кварталом 2021 года доставка грузов в контейнерах из Архангельска в Китай выросла более чем в два раза, выросла стоимость перевозки в страны Северной Африки более чем в 1,5 раза.

Вторая по значимости проблема - обеспечение целлюлозного производства расходными материалами, в первую очередь, химикатами. Этот вопрос еще в марте месяце стал для предприятий самым острым из-за отказа европейских поставщиков от исполнения контрактов по поставкам крупнотоннажной (балковой) химии: хлорат натрия, сернистый ангидрит, перекись водорода.

Николай Кротов подчеркнул, что ключевыми для сектора стали действия менеджмента крупнейших российских комбинатов, которые в кратчайшие сроки осуществили поиск приемлемых решений для устранения проблемы. Все без исключения определились с альтернативными поставщиками химикатов. Однако из-за логистики, гарантированная обеспеченность производства «химией» просматривается на 2-3 месяца вперед.

Схожая ситуация сейчас наблюдается и с другими расходниками и комплектующими. Замена европейской одежды, машин, сукна и других комплектующих на азиатские аналоги, которая предстоит на большинстве предприятий осенью текущего года, опять потребует сверхусилий от технологов российских предприятий. При этом, по словам г-на Кротова, существуют риски или снижения качества продукции, или технологических потерь.

В этой связи АЦБК выдвигает ряд предложений, которые должны в долгосрочной перспективе помочь отрасли. В числе предложений стимулирование и обеспечение комфортных условий для иностранных компаний из дружественных стран для создания ими в России представительств. Эти представительства, полагает Николай Кротов, должны оказывать сервисную поддержку для импортных запасных частей, расходных материалов, химикатов, оборудования и т.д.

Одновременно на АЦБК считает необходимым организовать трудоустройство высвобождаемых российских высококвалифицированных сотрудников сервисных компаний из недружественных государств, сворачивающих свою деятельность в России, для оказания услуг по компетенции.

Среди важных мер комбинат видит переформатирование инструментов поддержки проектов по импортозамещению, в том числе при их реализации участниками промышленных кластеров, разработку государственной (национальной) системы лесной сертификации, механизмов ее продвижения на рынках дружественных стран, а, впоследствии и на других рынках.

В числе предложений расширение механизмов господдержки системообразующих организаций лесопромышленного комплекса России сверх тех, которые действуют в настоящее время в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции, утвержденных постановлением правительства РФ №496 в 2017 году.

Архангельский ЦБК также предлагает увеличить гарантированные габариты судового хода на внутренних водных путях федерального значения, традиционно используемых для перевозки лесных грузов водным транспортом (реки Северная Двина, Печора, Ангара, Лена и др.).

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.