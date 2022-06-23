Без моторов не останемся

Даже в условиях открытой враждебности ряда зарубежных стран в отношении России, на ПМЭФ в этом году прибыли более 14 000 человек из 130 стран мира, а 81 страна направила своих официальных представителей. Цифры подтверждают то, что попытка взять политический курс на прекращение деловых отношений с Россией и отгородиться от нашей страны «железным занавесом» - не увенчалась успехом. Большинство стран понимает рациональность экономического сотрудничества с Россией, поэтому стремится искать пути установления деловых контактов.

По словам президента РФ Владимира Путина, главное для России и стран-партнеров – быть независимыми, самостоятельными и суверенными, чтобы обеспечить почву для благоприятного экономического развития своих держав. Также он напомнил о том, что после введения санкционной политики он неоднократно обращался к бизнес-элитам нашей страны, предлагая инвестировать в развитие российский экономики.

Особую ставку в рамках ПМЭФ российские деловые круги делали на развитие отношений с Азиатско-Тихоокеанский регионом. Сегодня он имеет важное и всевозрастающее значение для нашей страны. А заключённые в рамках форума договоренности станут мощным толчком для развития туристической отрасли в России и повлекут за собой рост инвестиций в эту отрасль.

Так Владимир Путин высказал свою заинтересованность в реализации программ экономического (в том числе туристического) подъема Сибири и Дальнего Востока. Центральной «Меккой» и визитной карточкой внутреннего туризма страны президент определил озеро Байкал, расположенное в Восточной Сибири.

Выражают заинтересованность в этом и представители стран АТР. Так Россия продолжает укреплять взаимоотношения с поставщиками товаров из Китая и Южной Кореи. Например, в составе корейской делегации, в которой были представлены крупнейшие производители и экспортеры представителя автомобилестроения, электроники и других направлений, присутствовали представители бренда Mikatsu (Микатсу) из Южной Кореи, в том числе генеральный директор компании Хюн Ки Чон.

По его словам, Mikatsu, как и другие крупнейшие представители водно-моторного рынка из Южной Кореи и Китая, не собираются терять освоенный ими огромный российский рынок. Напротив, Mikatsu планирует искать наиболее выгодные пути взаимодействия с компаниями-партнерами в ситуации новой геоэкономики и ставит своей целью стать конкурентоспособной заменой покинувшим Россию поставщикам.

Также генеральный директор концерна Mikatsu отметил, что уже успел подписать договор об участии бренда в развитии внутреннего экотуризма России.

Таким образом, несмотря на разрыв отношений с Западом, Россия в различных сферах находит замену среди партнеров из стран АТР. Без техники для активного отдыха ценители подобного времяпровождения точно не останутся. Крупнейшие производители из Южной Кореи и Китая имеют достаточные производственные мощности и выверенную систему логистики, что позволяет им полностью восполнить российский рынок современными качественными товарами.