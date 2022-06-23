Биткоин будет пытаться сформировать восходящий тренд

Вечером 18 июня курс биткоина опускался под отметку $18 тыс. Только с начала месяца основная мировая криптовалюта потеряла почти 40% стоимости, а с начала года — свыше 60%. Снижение же от исторического максимума, достигнутого в ноябре прошлого года, и вовсе выглядит ужасающим: почти 75%.

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Многие аналитики объясняют падение капитализации криптовалютного рынка ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США. Действительно, повышение процентных ставок и сокращение баланса ФРС приводит к тому, что многие инвесторы сокращают вложения в рисковые активы, перекладываясь в американские казначейские облигации с гарантированным доходом. Вот только доходность в 2-3% годовых по US Treasuries совсем неинтересна криптовалютным инвесторам. Да и денег в мировой экономике меньше не стало.

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Много рассуждений относительно того, что причиной обвала стало решение одного из крупнейших кредиторов в сфере криптовалют Celsius Network LLC временно запретить клиентам снимать средства.

Считают, что к майскому обвалу биткоина привел и крах считавшегося стабильным токена UST, который неожиданно потерял привязку к доллару.

Действительно, эти два фактора способствовали удешевлению биткоина, но не являлись первопричиной такого сильного снижения.

Вообще, никакого достоверного объяснения такого обвального падения нет, также, как и не существует оценки «справедливой» стоимости биткоина, ценность которого для реальной экономики пока непонятна. Впрочем, некоторые экономисты напоминают о появлении на биржах первых выпусков облигаций железных дорог в 19-м веке. Тогда биржевые дельцы также не понимали, что такое железные дороги, насколько они нужны экономике и какую прибыль могут приносить.

Возможно, именно отсутствие методик расчетов фундаментального анализа по биткоину и туманные среднесрочные драйверы его роста, привели к снижению притока новых средств в криптовалюту. При этом крупные держатели монет с ноября прошлого года приступили к фиксации прибыли.

В игру вступили спекулянты, последовательно продавившие такие сильные уровни поддержки как $35 тыс и $30 тыс за монету. Естественно, у многих «быков» начали срабатывать стоп-заявки, а особо агрессивных представителей «рогатых», набиравших биткоин «плечами», начали крыть биржи по маржин-коллам. Это только усугубило падение.

Апогей «медвежьей» атаки наблюдался на прошлой неделе, когда стоимость фондирования для удержания «коротких» позиций в отдельные моменты превышала 1000% годовых.

В результате, котировки биткоина ушли в район мощной поддержки $18-19 тыс. Это бывший исторический максимум, нарисованный в конце 2017 года. После тогдашнего ралли такого же уровня биткоин достиг только в ноябре 2020 года, и тогда в этих ценах также наблюдалось временная приостановка восходящего тренда.

Рост более вероятен

Возвращаясь в наши дни, видим, что очередную поддержку «медведям» пробить не удалось: уже вечером воскресенья котировки монеты ушли выше $20 тыс. на закрытии коротких позиций спекулянтами. Попытки роста наблюдались и в дальнейшем, пытаясь вылиться в новый восходящий тренд. Пока все попытки просадить монету ниже $20 тыс заканчиваются неудачей.

Нынешние цены очень привлекательны для тех инвесторов, которые рассматривают криптовалюты как инструмент долгосрочного приумножения капитала.

Кроме того, динамика американского рынка акций не вселяет оптимизма и свидетельствует о высокой вероятности углубления коррекции. Вложения же в высоконадежные облигации являются реально убыточными, поскольку доходность по ним в разы меньше уровня инфляции. Следовательно, и крупные инвесторы могут увеличить инвестиции в биткоин в расчете, как минимум, обыграть инфляцию.

Падение биткоина, продолжающийся рост цен на компьютерные чипы и электроэнергию привели к резкому сокращению доходности майнинга. Некрупные фермы стали убыточными. Поэтому можно ожидать сокращения выставления на продажу «новых» биткоинов, добытых путем майнинга.

Технической целью роста котировок биткоина является район $37-41 тыс за монету. Но невозможно спрогнозировать, когда он будет достигнут.

Однако нельзя исключить и еще одной «медвежьей» атаки с целью достижения уровня около $11,5 тыс. Причем движение к этой цели может быть очень быстрым, если отметка $18 тыс не устоит.