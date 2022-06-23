Бывший директор по развитию «МТС Медиа» возглавил подразделение VK

Бывший директор по развитию медианаправления МТС Федор Ежов занял должность директора видеосервисов VK.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга. «VK объявляет о новом назначении в руководстве компании. К команде присоединился Федор Ежов в должности директора по видеосервисам. Федор возглавит подразделение, которое будет развивать новый видеосервис на базе технологий платформы "VK Видео"», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в задачи топ-менеджера будет входить создание нового видеосервиса на базе уже имеющихся «VK Видео» и «VK Клипы».

По словам самого Ежова, он намерен сфокусироваться на повышении привлекательности будущего видеоресурса для авторов, уделяя внимание всем этапам, от инструментов создания и продвижения до монетизации и аналитики.

«Мы хотим, чтобы людям было комфортно пользоваться нашими продуктами, и они стали неотъемлемой составляющей их повседневной жизни, помогали решать разные задачи, от просмотра контента любимых блогеров, фильмов или сериалов до образовательных и познавательных видеоматериалов, и до создания вовлекающего контента на популярные и нишевые тематики», — приводятся в пресс-релизе слова Ежова.

Федор Ежов с 2006 года работал в SPB Software. Там он отвечал за разработку мобильных продуктов и развитие бизнеса. После продажи компании «Яндексу» в 2011 году Ежов занял пост исполнительного директора в медиакомпании SPB TV. После 2016 года в течение четырех лет он находился на посту вице-президента по экосистемным проектам в «Яндексе». До прихода в VK Ежов отвечал за развитие медиапродуктов в МТС — под его руководством был запущен онлайн-кинотеатр Kion.

Как сообщал гендиректор VK Владимир Кириенко, до конца 2022 года холдинг планирует развивать платформу «VK Видео» в качестве отдельного видеосервиса по аналогии с YouTube. Кроме того, в рамках сервиса соцсеть планирует выпускать собственный профессиональный видеоконтент, в том числе фильмы и сериалы, отмечает ТАСС.