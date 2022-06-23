Брюссель вводит в заблуждение европейцев о сроках перехода к зеленой экономике

Для экономии газа, который в последние дни стал, как говорится, на вес золота, Нидерланды, Австрия и Германия решили расконсервировать угольные электростанции. Не исключено, что это только начало процесса возвращения к углю и их примеру последуют и другие члены Евросоюза. Между тем, в Брюсселе еще никто не отменил не так давно громко объявленных планов по переходу к зеленой экономике. Напомним, одним из главных пунктов этого перехода является отказ от ископаемых видов топлива и, в первую очередь, наиболее «грязного» из них – угля.

Цены на газ в Европе поползли вверх в прошлом году из-за явного дисбаланса между спросом и предложением. При этом в самый ответственный момент явно подвели возобновляемые источники энергии, главная основа зеленой энергетики недалекого будущего. Безветрие на континенте прошлой осенью показало, насколько ненадежны возобновляемые источники энергии и насколько сильно они зависят от погоды.

Сейчас дисбаланс между спросом и предложением не только сохранился, но и еще больше увеличился из-за существенного сокращения предложения. Не в последнюю очередь из-за резкого сокращения подачи газа «Газпромом» по газопроводу «Северный поток 1». В результате Нидерландам, Австрии и ФРГ пришлось вновь включать угольные электростанции, которые должны быть закрыты. Пришла еще одна важная новость, имеющая прямое отношение к планам Европы по переходу к зеленой экономике и позволяющая судить о сроках его выполнения. Речь идет о только что подписанном немецкими энергетиками долгосрочном контракте с американскими газовиками на поставку из-за океана сжиженного газа (СПГ).

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Обе эти новости не очень совпадают с намерениями объединенной Европы отказаться от использования ископаемых видов топлива. Последние события в газовом секторе говорят о том, что выполнение грандиозных планов Брюсселя сейчас значительно усложняется. Однако в руководстве ЕС, по крайней мере, на данном этапе, похоже, еще не готовы смириться с поражением. Несмотря даже на то, что возврат трех стран, включая первую экономику континента, к углю прямо противоречит словам из интервью Financial Times председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на текущей неделе: «Мы должны обязательно воспользоваться этим (энергетическим) кризисом для дальнейшего движения вперед и не скользить назад к грязным ископаемым видам топлива».

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С главой ЕК явно не согласны в Гааге, Вене и Берлине. Едва ли ней согласятся и в столицах других европейских стран. По крайней мере, не видно причин, почему члены Евросоюза не последуют примеру Нидерландов, Австрии и Германии и не вернутся к использованию угля для выработки электроэнергии.

Голландцы решили сохранить угольные электростанции до 2024 года. Что касается ФРГ, то в Берлине заявили, что не отказываются от планов закрыть все угольные электростанции к 2030 году, и подчеркнули, что решение расконсервировать их является краткосрочным и никак не отразится на планах по переходу к зеленой экономике и сроках их выполнения.

Конечно, в Еврокомиссии не могут делать вид, что ничего не произошло. Официальный представитель ЕК был вынужден заявить в понедельник, что отдельные угольные электростанции могут использоваться дольше, чем предполагалось.

Еще более важной и интересной представляется новость о подписании контракта между EnBW Energie Baden-Wuerttemberg и американской газовой компанией Venture Global LNG. Вернее даже двух контрактов на поставку СПГ, причем, оба сроком на 20 лет. Важность этой новости состоит в том, что фактически Европа признала свою ошибку. Брюссель много лет развивал спотовый газовый рынок, чтобы отказаться от долгосрочных контрактов, по которым работают все крупнейшие газовые компании, включая, естественно, «Газпром». Напомним, что большинство споров европейцев с российскими газовиками происходили как раз из-за этих контрактов.

Здесь обращают на себя внимание еще два важных момента. Во-первых, еще совсем недавно в Европе отказывались от американского СПГ, потому что крайне негативно относятся к добыче углеводородов при помощи гидравлического разрыва пласта (фрекинга). Во-вторых, сделка вступит в силу в… 2026 году, когда нынешний энергетический кризис наверняка уже закончится. Получается, что один из крупнейших в первой европейской экономике производителей электроэнергии планирует как минимум почти до середины XXI века получать газ, который, напомним, тоже является ископаемым видом топлива и который наряду с углем тоже подлежит запрету. Вывод очевиден: говорить можно, что угодно, но судить об истинных намерениях следует по делам.

EnBW Energie Baden-Wuerttemberg планирует покупать у Venture Global ежегодно, начиная с 2026 года, полтора миллиона тонн СПГ. Стоит вспомнить и то, что Германия сейчас строит свой первый СПГ-терминал. Это тоже свидетельствует об ее намерениях достаточно долго пользоваться газом, который, хотя и «чище» угля, но все равно является «грязным» видом топлива. Просто менее грязным, чем уголь.

Очевидно, в Берлине не намерены ни в ближайшем, ни в среднесрочном будущем отказываться от газа, потому что инфраструктура для сжиженного газа очень дорогая и поэтому строят ее с прицелом на длительное использование.

Очевидно, что Европе никак не удастся отказаться от ископаемых видов топлива как минимум еще два десятилетия. Очевидно также, что заявления европейского начальства о неизменности курса на переход к зеленой экономике и, что самое главное, о сохранении сроков его выполнения являются ничем иным, как очередными популистскими заявлениями, не имеющими никакого отношения к реальности.

